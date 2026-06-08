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INSIDE beautyMeister der Düfte

Meister der Düfte

Von INSIDE beauty
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Als Kenner des internationalen Duft- und Kosmetikmarkts hat sich Dr. Bodo Kubartz einen Namen gemacht. Er berät Unternehmen und organisiert Branchenveranstaltungen.
www.passion-and-consulting.de

Seit 2017 veröffentlichen wir in unserem Fachmagazin INSIDE beauty Portraits von Parfümeuren. Die Serie „Meister der Düfte“ wird sehr gern gelesen, da sie die Parfümeure nahbar macht und aufzeigt, wie sie ihre Leidenschaft entdeckt haben, wer sie auf ihrem Weg begleitet hat und was sie inspiriert.
Hier können Sie die Portraits der Parfümeure anclicken, die Sie näher „kennenlernen“ möchten – von renommierten Meisterparfümeuren bis zu Newcomern.      

Bisher veröffentlicht: 5/2017 Christine Nagel · 6/2017 Frank Völkl · 1/2018 Christophe Laudamiel · 2/2018 Miya Shinma · 4/2018 François Demachy · 6/2018 Marie Urban-Le Febvre · 2/2019 Bertrand Duchaufour · 3/2019 Ralf Schwieger · 4/2019 Alberto Morillas · 1/2024 Serge Majoullier · 5/2019 Calice Becker · 1/2020 Mark Buxton · 3/2020 Nathalie Feisthauer · 5/2020 Geza Schoen · 2/2021 Patricia de Nicolaï · 3/2021 Rosendo Mateu · 4/2021 Francis Kurkdjian · 6/2021 Quentin Bisch · 1/2022 Marie Salamagne · 3/2022 Aurélien Guichard · 5/2022 Jérôme di Marino · 1/2023 Mathieu Nardin · 3/2023 Véronique Nyberg · 5/2023 Antoine Lie · 1/2024 Serge Majoullier · 5/2024 Amandine Clerc Marie · 6/2024 Olivier Cresp · 1/2025 Marc vom Ende · 3/2025 Sonia Constant · 4/2025 Émilie Bevierre-Coppermann · 6/2025 Pierre Guéros · 1/2026 Nathalie Lorson· 3/2026 Isaac Sinclair

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