Wissenschaft, Innovation und Wirksamkeit prägen die Zukunft der Naturkosmetik

Mit dem ersten Natural Cosmetics Industry Forum hat NATRUE am 20. Mai 2026 in Berlin eine neue internationale Plattform für den Austausch innerhalb der Naturkosmetikbranche geschaffen.

Rund 70 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Industrie und Regulierung diskutierten darüber, wie sich Naturkosmetik angesichts neuer Verbraucherbedürfnisse, wissenschaftlicher Innovationen und regulatorischer Anforderungen weiterentwickelt.

Drei Entwicklungen prägen den Beautymarkt derzeit besonders: Der globale Longevity-Trend mit dem Wunsch nach gesundem Altern, die zunehmende „Skintelligence“ der Verbraucher (d. h. das steigende Interesse an Inhaltsstoffen, wissenschaftlichen Nachweisen und Transparenz) sowie die wachsende Bedeutung von Natural & Clean Beauty als bewusste Kaufentscheidung. Und es wurde deutlich: Nachhaltigkeit wird heute zunehmend als Grundvoraussetzung erwartet. Zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal entwickelt sich die wissenschaftlich belegte Wirksamkeit natürlicher Kosmetikprodukte.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Rolle moderner Wirkstoffe und Technologien. Vorgestellt wurden unter anderem Bakuchiol als natürliche Retinol-Alternative, moderne Peptidsysteme sowie vegane PDRN-Alternativen aus Gerstensprossen, die nachweisbare Effekte etwa auf Hautfeuchtigkeit, Hautbarriere und Hauterneuerung erzielen können. Die Teilnehmenden diskutierten auch die steigenden regulatorischen Anforderungen an Nachhaltigkeitsclaims, die künftig noch mehr Transparenz und belastbare wissenschaftliche Nachweise erfordern.

„Naturkosmetik braucht heute eine klare Identität. Im Zentrum stehen Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Integrität, Transparenz und Zugänglichkeit“, betonte Prof. Dr. Florian Stintzing, Präsident von NATRUE und CEO der WALA Heilmittel GmbH.

Mit einer zweiten Ausgabe am 1. und 2. Juni 2027 in Brüssel setzt NATRUE den internationalen Branchendialog fort.

www.natrue.org

Prof. Dr. Florian Stintzing

Fotos: Anne Peussel