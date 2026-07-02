PUIG verstärkt Commercial Organisation DACH – Svenja Wegfahrt übernimmt Leitung

Svenja Wegfahrt ist seit dem 15. Juni 2026 neue Commercial Director DACH bei PUIG. In ihrer Funktion verantwortet sie die Weiterentwicklung der kommerziellen Strategie sowie die Steuerung der kundenorientierten Organisation in der DACH-Region.

Sie bringt mehr als 13 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Tech, Retail, E-Commerce, Advertising sowie FMCG und Luxury mit. Zu ihren bisherigen Stationen zählen unter anderem Amazon, Estée Lauder, Chanel und Procter & Gamble, wo sie umfassende Expertise im Aufbau und in der Führung internationaler Sales-Organisationen gesammelt hat.

Im Zuge dieser Veränderung wird Matthias Räffle, derzeit Commercial Director Deutschland, das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Oktober 2026 verlassen.

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