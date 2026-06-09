beauty alliance – Gesellschafterversammlung 2026 und Neuwahl des Aufsichtsrats  

Am 17. und 18. Mai 2026 kamen die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG zur jährlichen Gesellschafterversammlung zusammen — in diesem Jahr in Fulda.

Anders als in den Vorjahren wurde das Treffen bewusst in einem konzentrierten, kleineren Rahmen ausgerichtet, um den Fokus klar auf strategische Weichenstellungen, vertiefte Diskussionen und einen intensiveren Austausch zwischen Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschaftern zu legen. „Die zentralen Themen unserer Branche verlangen heute mehr denn je Tiefe statt Breite. Mit dem kompakten Format in Fulda haben wir bewusst Raum für die strategischen Fragen geschaffen, die unsere Zukunft prägen — und für den direkten Dialog, der unser Netzwerk so besonders macht“, erklärte Geschäftsführer Christian Lorenz.

Starke Marktposition als Deutschlands führende Parfümerie-Kooperation

Die Geschäftsführer Christian Lorenz und Frank Haensel präsentierten den Teilnehmenden die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 und unterstrichen damit erneut die wirtschaftliche Stärke des Verbunds. „Mit einem Jahresüberschuss von 10,3 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote von knapp 72 % ist die beauty alliance auch im herausfordernden Marktumfeld ein verlässlicher Partner und zeichnet sich durch wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit des Unternehmensverbunds aus“, betont Geschäftsführer Frank Haensel.

Die beauty alliance vereint inzwischen 131 Mitglieder mit über 800 stationären Geschäften und rund 900 Beauty-Instituten unter ihrem Dach. Insgesamt beschäftigen die angeschlossenen Unternehmen rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der zentralregulierte Umsatz lag bei rund 387 Millionen Euro, der Außenumsatz der Mitglieder überschritt im Jahr 2025 die Marke von 900 Millionen Euro. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung der beauty alliance als größte Kooperation inhabergeführter Parfümerien in Deutschland — und als verlässlicher Partner für Industrie und Handel gleichermaßen. Der eingeschlagene Kurs, gezielt auf die Stärken inhabergeführter Parfümerien zu setzen und gleichzeitig konsequent in Digitalisierung und Markenführung zu investieren, wurde in den Gesprächen ausdrücklich bestätigt.

Beschlüsse und Neuwahl des Aufsichtsrats

Im offiziellen Teil der Versammlung stimmten die Gesellschafter über die zentralen formalen Beschlüsse ab. Dazu zählten die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Gewinnverteilung. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der turnusgemäßen Wahl des Aufsichtsrats. Die Gesellschafter beschlossen, das Gremium künftig in einer schlankeren, fokussierteren Aufstellung zu führen, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die strategische Arbeit weiter zu schärfen. Dem neu zusammengesetzten Aufsichtsrat gehören an: Dirk Cebulla, der erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde, Tanja Bublitz, Miriam Stephan, Willi Becker, Christian Wiedemann und Franz Ende, die in ihren Ämtern bestätigt wurden und Johanna Schlurmann, die neu in das Gremium gewählt wurde.

Die beauty alliance dankt Marc Niendorf, Andrea Kunzmann und Herrn Dr. Oliver Pieper, die aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind, ausdrücklich für ihre engagierte Mitarbeit, ihre wertvollen Impulse und das gemeinsame Vorantreiben zentraler Themen in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig freut sich die Geschäftsführung auf die Zusammenarbeit mit dem neu zusammengesetzten Gremium.

Digitalisierung weiter vorangetrieben

Das kompaktere Format ermöglichte es, die strategischen Zukunftsthemen der beauty alliance besonders intensiv zu diskutieren. Im Fokus standen unter anderem die Weiterentwicklung der Marke YBPN, die Verzahnung von stationärem Einkaufserlebnis und digitalen Services sowie die Weiterentwicklung exklusiver Markenpartnerschaften. Einen besonderen Stellenwert nahm dabei der weitere Ausbau des Digitalen Schaufensters ein. Mit inzwischen 205 digitalisierten Standorten baut die beauty alliance ihre Position als führender Anbieter im Bereich stationärer Kundendatenerfassung weiter aus und schafft die Grundlage, digitale Services gezielt mit dem physischen Einkaufserlebnis zu verknüpfen. Damit positioniert sich der Verbund konsequent als attraktiver Retail-Media-Partner für die Industrie.

Fazit Mit der Gesellschafterversammlung 2026 in Fulda hat die beauty alliance ein klares Signal gesetzt: weniger Bühne, mehr Substanz. Das konzentrierte Format wurde von den Teilnehmenden ausdrücklich als wertvoller Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung des Netzwerks gewürdigt — und als Bestätigung dafür, dass Wachstum und unternehmerische Stärke vor allem dort entstehen, wo offener Dialog und klare Fokussierung zusammenkommen.

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