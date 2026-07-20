Rituals setzt neue Maßstäbe im Retail

Rituals startet im August eine der größten Retail-Transformationen Europas. Mit einer Investition von 40 Mio. Euro werden innerhalb von nur 30 Arbeitstagen 1.500 Boutiquen in 30 Ländern neugestaltet.

Damit setzt Rituals ein klares Zeichen für den stationären Handel und schafft ein noch hochwertigeres Einkaufserlebnis. Herzstück des neuen Konzepts ist die „Beauty World“, in der erstmals Skincare, Make-up, Hair Care und Eau de Parfums zentral präsentiert werden. Zudem erhalten Kollektionen wie Homme, Private Home und die Luxury Travel Collection mehr Raum.

Die Modernisierung der Boutiquen folgt dem Prinzip „Remove, Refresh, Reuse“. Bestehende Möbel und Materialien werden, soweit möglich, weiterverwendet. Neue Einrichtungselemente sind so konzipiert, dass sie flexibel für unterschiedliche Kollektionen und Boutique-Konzepte eingesetzt werden können.

Bis 25. September sollen die Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Beginn ist am 3. August 2026.

www.rituals.com