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TAG DES DUFTES 2026

Von Redaktion
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Gruppe von Menschen vor dem lila Logo der Duftstars
Die Fragrance Foundation Deutschland hatte mit Host und Sponsor flaconi zum Tag des Duftes eingeladen. Content Creator:innen, Medien, Marken und Branchenexpert:innen trafen sich am 27. Juni zu einem inspirierenden Austausch rund um die Welt der Düfte Credit: @lasal.studio für @sistermagstudio

Duft ist weit mehr als ein Produkt. Er verbindet Kreativität, Handwerkskunst, Emotionen und Menschen. Das wurde auch am 27. Juni 2026, dem Tag des Duftes, deutlich. Die Fragrance Foundation Deutschland rückte einmal mehr die Bedeutung von Parfum in den Mittelpunkt.

Gemeinsam mit Host und Sponsor flaconi versammelte sich eine exklusive Gruppe aus Content Creator:innen, Medien, Marken und Branchenexpert:innen im Berliner Headquarter von flaconi zu einem inspirierenden Austausch rund um die Welt der Düfte. Das Event bot eine zentrale Plattform für Networking, Wissenstransfer und die Präsentation aktueller Entwicklungen der Parfumbranche.

Im Fokus standen die Bedeutung von Originaldüften, der aktuelle Stellenwert von Social Commerce sowie der direkte Austausch zwischen Marken und Creator:innen. Moderator Diego Pooth führte durch das abwechslungsreiche Programm und begleitete die Gäste durch den Tag.

Zu den Partnern des Events gehörte PUIG, das mit den Marken Carolina Herrera, Rabanne und Jean Paul Gaultierinteraktive Duftwelten präsentierte. Darüber hinaus bot ein Workshop von DSM Firmenichspannende Einblicke in die Entstehung moderner Duftkompositionen und machte Duftentwicklung für die Gäste erlebbar.

Neben etablierten Branchenvertreter:innen nahmen zahlreiche Creator:innen am Tag des Duftes teil und sorgten für frische Impulse und vielfältige Perspektiven. Gleichzeitig waren bekannte Gesichter der DUFTSTARS, darunter Moderatorin Annika Lau, Unternehmer und Creator Philip Deml und Philipp Hehmann, vor Ort und unterstrichen die Bedeutung des Events als Treffpunkt der deutschsprachigen Duft-Community.

„Der Tag des Duftes bringt Menschen zusammen, die die Leidenschaft für Parfum teilen: von Marken über Medien bis hin zu Creator:innen. Gerade der persönliche Austausch schafft Inspiration, fördert Innovation und stärkt die Wertschätzung für Duft als Kulturgut“, bringt es Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland, auf den Punkt.
www.duftstars.de

Annika Lau, Diego Pooth, Sebastian Fiegen und Andreas Fuhlisch,Credit: @lasal.studio für @sistermagstudio
Creatorinnen @tini_leah und @sarahrohde, Credit: @lasal.studio für @sistermagstudio

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