DUFTSTARS 2026: Das Publikumsvoting ist gestartet

Die Fragrance Foundation Deutschland gibt alle Nominierten für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2026 bekannt. Insgesamt gehen 54 Duftkreationen von etablierten Marken und Newcomern in neun Kategorien ins Rennen. Zusätzlich wurden die Nominierten in den Kategorien 360° Kommunikation und Creator Award bekannt gegeben.

Ab sofort ist auch die Öffentlichkeit gefragt: Das Publikumsvoting für die DUFTSTARS 2026 ist gestartet.

Nachdem eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury bereits die Nominierten in den Kategorien „Klassiker“, „Exklusiv“, „Prestige“, „Lifestyle“, „Luxury Niche“ und „Flakon-Design“ bestimmt hat, ergänzt die vollständige Nominierungsliste nun das Gesamtbild der Branche, von Duftkreation über Inszenierung bis hin zu kreativen Content-Formaten.

Im Fokus der DUFTSTARS stehen Originalität, Qualität und Innovationskraft. Die Auszeichnung würdigt nicht nur herausragende Duftkompositionen, sondern auch die kreative Kommunikation und die wachsende Bedeutung digitaler Creator für die Parfumbranche.

„Die DUFTSTARS zeigen die gesamte Bandbreite unserer Branche, von der Duftentwicklung über Design bis hin zu innovativen Kommunikationskonzepten. Mit dem Publikumsvoting öffnen wir die Entscheidung bewusst für die Community und geben den Konsumentinnen und Konsumenten eine aktive Stimme“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.

Die Abstimmung ist ab sofort online bis zum 24. Mai 2026 möglich. Die Duft-Community kann ihre Favoriten in den Kategorien People’s Choice, Creator Award, Flakon-Design sowie 360° Kommunikation wählen. www.duftstars.de/publikumspreis Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026 in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet.