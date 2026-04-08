Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 8. April 2026
StartINSIDE beautyduft-news
INSIDE beautyduft-news

DUFTSTARS 2026: Das Publikumsvoting ist gestartet

Von Redaktion
0
0
©Fragrance Foundation, Franziska Krug

Die Fragrance Foundation Deutschland gibt alle Nominierten für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2026 bekannt. Insgesamt gehen 54 Duftkreationen von etablierten Marken und Newcomern in neun Kategorien ins Rennen. Zusätzlich wurden die Nominierten in den Kategorien 360° Kommunikation und Creator Award bekannt gegeben.

Ab sofort ist auch die Öffentlichkeit gefragt: Das Publikumsvoting für die DUFTSTARS 2026 ist gestartet.

Nachdem eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury bereits die Nominierten in den Kategorien „Klassiker“, „Exklusiv“, „Prestige“, „Lifestyle“, „Luxury Niche“ und „Flakon-Design“ bestimmt hat, ergänzt die vollständige Nominierungsliste nun das Gesamtbild der Branche, von Duftkreation über Inszenierung bis hin zu kreativen Content-Formaten.

Im Fokus der DUFTSTARS stehen Originalität, Qualität und Innovationskraft. Die Auszeichnung würdigt nicht nur herausragende Duftkompositionen, sondern auch die kreative Kommunikation und die wachsende Bedeutung digitaler Creator für die Parfumbranche.

„Die DUFTSTARS zeigen die gesamte Bandbreite unserer Branche, von der Duftentwicklung über Design bis hin zu innovativen Kommunikationskonzepten. Mit dem Publikumsvoting öffnen wir die Entscheidung bewusst für die Community und geben den Konsumentinnen und Konsumenten eine aktive Stimme“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.

Die Abstimmung ist ab sofort online bis zum 24. Mai 2026 möglich. Die Duft-Community kann ihre Favoriten in den Kategorien People’s Choice, Creator Award, Flakon-Design sowie 360° Kommunikation wählen. www.duftstars.de/publikumspreis Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026 in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet.

Alle Nominierten für die Duftstars finden Sie hier

Vorheriger Artikel
Die Müller Unternehmensgruppe richtet ihre Führungsstruktur neu aus
Nächster Artikel
Webinar „Longevity – Trend oder Zukunft?“

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

Ein Mann im dunklen Anzug und eine Frau mit dunkler Hose und weißer Jacke stehen schräg nebeneinander, die Schultern berühren sich. Sie schauen in die Kamera.

Die Müller Unternehmensgruppe richtet ihre Führungsstruktur neu aus

Zum 1. April 2026 wurde die bisherige Geschäftsleitung der Müller Handels GmbH & Co. KG erweitert, um die operative Verantwortung auf ein breiteres Fundament...

MIND GAMES – Gefragter Newcomer

MIND GAMES gehört zu den gefeierten Newcomern im selektiven Handel. Die New Yorker Marke hat sich in den USA in kürzester Zeit unter den...
Ladengeschäft mit Einrichtung in dunkler Brauntönen, hellen Wänden. Auf dem Verkaufstresen und in den Regalen stehen bunte Flakons.

The House of Creed – Erste Flagship Boutique in Deutschland

The House of Creed freut sich, die Eröffnung seiner ersten Flagship Boutique in Deutschland bekannt zu geben – in Zusammenarbeit mit der NOBILIS GROUP,...
Frau mit kurzen blonden Haaren hält eine goldene Trophäe in der Hand. Sie steht vor einem roten Hintergrund

Verleihung der SPA Awards in Baden-Baden

Im feierlichen Ambiente des historischen Kurhauses wurden am 21. März die 29. SPA AWARDS im Beisein von mehr als 300 geladenen Gästen aus der...
Messebesucher laufen über einen rosa farbenen Teppich zu den mannshohen Buchstaben des Beauty-Schriftzuges

BEAUTY Düsseldorf zeigte die Vielfalt der Branche

Vom 20. bis 22. März nutzten rund 45 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 68 Ländern die BEAUTY Düsseldorf, um sich bei 1200 Ausstellern und...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden