DUFTSTARS 2026 – Die Nominierten in 9 Kategorien stehen fest

Die Fragrance Foundation Deutschland verleiht am 18. Juni 2026 in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 34. Mal die DUFTSTARS. 54 Parfums von etablierten und neuen Marken sind für den Deutschen Parfumpreis nominiert. Welche das sind? Siehe unten.
Am 18. Juni 2026 zeichnet die Fragrance Foundation Deutschland bereits zum 34. Mal die herausragenden Duftkreationen des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS aus. Welche Parfums als Nominierte ins Rennen gehen, entschied nun eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury, die am 26. Januar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf zusammenkam.
Bewertet wurden die Duftkompositionen als Ganzes ebenso wie Kriterien wie Originalität, Qualität, Langlebigkeit, Sillage und Gestaltung des Flakons. Der Fachjury gehören Vertreter:innen führender Riechstoffhersteller, des Handels sowie Journalist:innen der wichtigsten Beauty-, Lifestyle- und Fashionmedien an. Dieses Jahr waren auch Model Anna Hiltrop, Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup sowie DUFTSTARS Creator Award Gewinner Philip Deml mit dabei.
In intensiven Riech- und Bewertungsrunden prüften die Jurorinnen und Juroren die eingereichten Duftkreationen und benannten die Nominierten in den DUFTSTARS Kategorien „Klassiker“, „Exklusiv“, „Prestige“, „Lifestyle“, „Luxury Niche“ und „Flakon Design.
„Die Fachjurysitzung der DUFTSTARS ist ein zentraler Moment, um das sichtbar zu machen, was einen Originalduft auszeichnet: kreative Eigenständigkeit, handwerkliche Präzision und eine klare olfaktorische Idee. Ein Duft ist kein austauschbares Konsumgut, sondern das Ergebnis eines komplexen Entwicklungsprozesses, an dem Parfümeur:innen, Riechstoffexpert:innen, Marken und Kreativteams oft über Jahre hinweg arbeiten. Die Fragrance Foundation unterstützt die Kampagne ‚Ich bin keine Kopie‘ des VKE-Kosmetikverbands. Originaldüfte stehen für Innovationskraft, Qualität und kulturelle Leistung. Sie prägen Trends, schaffen Identität und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Die Aufgabe der Fachjury ist es die besten des Jahres zu nominieren.“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.
Die endgültigen Entscheidungen über die Siegerdüfte erfolgen im Anschluss in geheimer Abstimmung und unter anwaltlicher Aufsicht durch die Mitglieder der Fragrance Foundation Deutschland, der rund 120 Persönlichkeiten aus Industrie, Riechstoffherstellung, Handel, Werbung und Kommunikation angehören. Zusätzlich wird auch die Duft-Community einbezogen. Diese dürfen im Frühjahr in einem Publikumsvoting für den People’s Choice, Creator und Flakon Design Award abstimmen.
Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026 in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet. www.duftstars.de
DUFTSTARS 2026 – Die ersten Nominierten im Überblick
Weitere Kategorien der DUFTSTARS 2026 sind: 360° Kommunikation, Bestseller Newcomer, Best Store und Creator Award.
Kategorie Lifestyle
Damen
Betty Barclay – Soulgarden
bruno banani – Vanilla Muse
s.Oliver – United
Guess – Seductive Dream for Women
Sabrina Carpenter – Sweet Tooth
LeGer – Wildflower
Herren
s.Oliver – The Absolute Scent
Police – Rich Guy For Man
s.Oliver – United
Tom Tailor – Strong Mind
Otto Kern – Gentleman’s Code Black
Jaguar – Era Elixir
Kategorie Prestige
Damen
Chanel – Chance Eau Splendide
Versace – Crystal Emerald
Carolina Herrera – La Bomba
Lancôme – La vie est belle Vanille Nude
Jil Sander – Sunrise
Narciso Rodriguez – for her Eau de Parfum Intense
Herren
Dior – Dior Homme Parfum
Chanel – Bleu L’Exclusif
Prada – Paradigme
Boss – Boss Bottled Beyond
Yves Saint Laurent Beauté – Myslf L’Absolu
Montblanc – Explorer Extreme
Kategorie Klassiker
Damen
Creed – Love in White
Chanel – Chance Eau Fraiche
Dior – J’adore Eau de Parfum
Lancôme – La vie est belle
Tom Ford – Black Orchid
Calvin Klein – ck one
Herren
Penhaligon’s – Halfeti
Escentric Molecules – Molecule 01
Chanel – Bleu
Creed – Royal Oud
Jean Paul Gaultier – Le Male
Calvin Klein – ck one
Kategorie Exklusiv
Tom Ford – Oud Voyager
Dior – La Collection Privée – Bois Talisman
Yves Saint Laurent Beauté – Le Vestiaire des Parfums – Muse
Chloé – Atelier des Fleurs Cedrus Intense
Chloé – Atelier des Fleurs Concrete Perfume Magnolia Alba
Montblanc – Star Oud
Kategorie Flakon Design
Carolina Herrera – La Bomba
Sabrina Carpenter – Me Espresso
Kylie Jenner Fragrances – Cosmic 2.0
Prada – Paradigme
Marc Jacobs – Daisy Wild Eau So Intense
Dior – Miss Dior Essence
Kategorie Luxury Niche
Byredo – Alto Astral
Maison Margiela – Replica Never-ending Summer
Kilian Paris – Angels‘ Share On the Rocks
Matiere Premiere – Vanilla Powder Extrait
Parfums de Marly – Valaya Exclusif
Emil Élise – Choose Happiness