DUFTSTARS 2026 – Die Nominierten in 9 Kategorien stehen fest

Die Fragrance Foundation Deutschland verleiht am 18. Juni 2026 in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 34. Mal die DUFTSTARS. 54 Parfums von etablierten und neuen Marken sind für den Deutschen Parfumpreis nominiert. Welche das sind? Siehe unten.

Am 18. Juni 2026 zeichnet die Fragrance Foundation Deutschland bereits zum 34. Mal die herausragenden Duftkreationen des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS aus. Welche Parfums als Nominierte ins Rennen gehen, entschied nun eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury, die am 26. Januar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf zusammenkam.

Bewertet wurden die Duftkompositionen als Ganzes ebenso wie Kriterien wie Originalität, Qualität, Langlebigkeit, Sillage und Gestaltung des Flakons. Der Fachjury gehören Vertreter:innen führender Riechstoffhersteller, des Handels sowie Journalist:innen der wichtigsten Beauty-, Lifestyle- und Fashionmedien an. Dieses Jahr waren auch Model Anna Hiltrop, Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup sowie DUFTSTARS Creator Award Gewinner Philip Deml mit dabei.

In intensiven Riech- und Bewertungsrunden prüften die Jurorinnen und Juroren die eingereichten Duftkreationen und benannten die Nominierten in den DUFTSTARS Kategorien „Klassiker“, „Exklusiv“, „Prestige“, „Lifestyle“, „Luxury Niche“ und „Flakon Design.

„Die Fachjurysitzung der DUFTSTARS ist ein zentraler Moment, um das sichtbar zu machen, was einen Originalduft auszeichnet: kreative Eigenständigkeit, handwerkliche Präzision und eine klare olfaktorische Idee. Ein Duft ist kein austauschbares Konsumgut, sondern das Ergebnis eines komplexen Entwicklungsprozesses, an dem Parfümeur:innen, Riechstoffexpert:innen, Marken und Kreativteams oft über Jahre hinweg arbeiten. Die Fragrance Foundation unterstützt die Kampagne ‚Ich bin keine Kopie‘ des VKE-Kosmetikverbands. Originaldüfte stehen für Innovationskraft, Qualität und kulturelle Leistung. Sie prägen Trends, schaffen Identität und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Die Aufgabe der Fachjury ist es die besten des Jahres zu nominieren.“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.

Die endgültigen Entscheidungen über die Siegerdüfte erfolgen im Anschluss in geheimer Abstimmung und unter anwaltlicher Aufsicht durch die Mitglieder der Fragrance Foundation Deutschland, der rund 120 Persönlichkeiten aus Industrie, Riechstoffherstellung, Handel, Werbung und Kommunikation angehören. Zusätzlich wird auch die Duft-Community einbezogen. Diese dürfen im Frühjahr in einem Publikumsvoting für den People’s Choice, Creator und Flakon Design Award abstimmen.

Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026 in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet. www.duftstars.de

DUFTSTARS 2026 – Die ersten Nominierten im Überblick

Weitere Kategorien der DUFTSTARS 2026 sind: 360° Kommunikation, Bestseller Newcomer, Best Store und Creator Award.

Kategorie Lifestyle

Damen Betty Barclay – Soulgarden bruno banani – Vanilla Muse s.Oliver – United Guess – Seductive Dream for Women Sabrina Carpenter – Sweet Tooth LeGer – Wildflower Herren s.Oliver – The Absolute Scent Police – Rich Guy For Man s.Oliver – United Tom Tailor – Strong Mind Otto Kern – Gentleman’s Code Black Jaguar – Era Elixir

Kategorie Prestige

Damen Chanel – Chance Eau Splendide Versace – Crystal Emerald Carolina Herrera – La Bomba Lancôme – La vie est belle Vanille Nude Jil Sander – Sunrise Narciso Rodriguez – for her Eau de Parfum Intense Herren Dior – Dior Homme Parfum Chanel – Bleu L’Exclusif Prada – Paradigme Boss – Boss Bottled Beyond Yves Saint Laurent Beauté – Myslf L’Absolu Montblanc – Explorer Extreme

Kategorie Klassiker

Damen Creed – Love in White Chanel – Chance Eau Fraiche Dior – J’adore Eau de Parfum Lancôme – La vie est belle Tom Ford – Black Orchid Calvin Klein – ck one Herren Penhaligon’s – Halfeti Escentric Molecules – Molecule 01 Chanel – Bleu Creed – Royal Oud Jean Paul Gaultier – Le Male Calvin Klein – ck one

Kategorie Exklusiv

Tom Ford – Oud Voyager

Dior – La Collection Privée – Bois Talisman

Yves Saint Laurent Beauté – Le Vestiaire des Parfums – Muse

Chloé – Atelier des Fleurs Cedrus Intense

Chloé – Atelier des Fleurs Concrete Perfume Magnolia Alba

Montblanc – Star Oud

Kategorie Flakon Design

Carolina Herrera – La Bomba

Sabrina Carpenter – Me Espresso

Kylie Jenner Fragrances – Cosmic 2.0

Prada – Paradigme

Marc Jacobs – Daisy Wild Eau So Intense

Dior – Miss Dior Essence

Kategorie Luxury Niche

Byredo – Alto Astral

Maison Margiela – Replica Never-ending Summer

Kilian Paris – Angels‘ Share On the Rocks

Matiere Premiere – Vanilla Powder Extrait

Parfums de Marly – Valaya Exclusif

Emil Élise – Choose Happiness

So viele wunderschöne Düfte! „Nicht nur die Duftkomposition wird bewertet, sondern auch Konzept, Originalität und Kreativität“, erzählt Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty