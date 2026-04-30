Shiseido bringt den Spirit von Tokyo nach Düsseldorf

In Kooperation mit Douglas wird am 8. Mai 2026 ein Shiseido Pop-up eröffnet. Konzipiert als Edutainment-Format verbindet er kulturelle Inspiration mit der japanischen Beauty-Expertise. So wird J-Beauty erlebbar.

Im Pop-up werden kostenlose Workshops angeboten, wie beispielsweise eine J-Beauty Masterclass mit einer Shiseido Skincare-Expertin, ein Ikebana Blumenworkshop und ein Matcha Workshop. Die Anmeldung ist ab dem 4. Mai über die Douglas Website möglich. Der innovative Skin Visualizer bietet eine differenzierte Hautanalyse. Ohne Hautkontakt analysiert die Technologie sowohl Hautzustände als auch tiefere Hautdynamiken und verwandelt Daten in personalisierte Beauty-Empfehlungen. Shiseido Produkte können gewonnen und auch erworben werden. Mit Hilfe einer Foto-Box wird jedem ein persönliches Souvenir mit auf den Weg gegeben. Omotenashi – die japanische Gastfreundschaft – spielt auch im Shiseido Pop-up eine Rolle: Japanische Drinks und Snacks werden kostenlos angeboten und es wird jede Woche exklusive Geschenke und Goodies geben. Der Pop-up ist ein Ort, an dem Shiseido neu entdeckt, verstanden und erlebt werden kann.

Öffnungszeiten: Vom 8. bis 30. Mai 2026, jeweils von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, innerhalb des Pop-up Cafés von Douglas, Ackerstraße 151 in Düsseldorf. www.douglas.de