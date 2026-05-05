Esxence – The Art Perfumery Event

Die Vorbereitungen auf die 16. Edition der weltweit führenden Veranstaltung für künstlerische Parfümerie sind in vollem Gange. Vom 3. bis 6. Juni 2026 werden im Allianz MiCo, dem Milano Convention Centre, im Herzen des CityLife-Viertels Aussteller und Besucher aus aller Welt erwartet.

Die Ausstellungsfläche der Esxence wurde nochmals um mehr als 3.000 m² erweitert. Auf insgesamt rund 20.000 m² präsentieren sich internationale Aussteller, aus aller Welt, unter anderem aus Saudi-Arabien, Australien, Österreich, Bangladesch, Barbados, China, Kolumbien, Südkorea, Kroatien, Vereinigte Arabische Emirate, Frankreich, Deutschland, Japan, Griechenland, Indien, Italien, Kasachstan, Kuwait, Litauen, Marokko, Norwegen, Niederlande, Oman, Polen, Portugal, Fürstentum Monaco, Katar, Tschechische Republik, Senegal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Ukraine, Großbritannien, Ungarn und der USA.

The Art Perfumery Event fungiert auch als Talentschmiede! Dieses Jahr nehmen 108 Marken zum ersten Mal an der Veranstaltung teil und feiern damit ihre offizielle Premiere auf der internationalen Bühne.

„Sensing The World“ heißt das Motto der diesjährigen Esxence. Dahinter steht die Überlegung: Wie oft spricht die Welt zu uns, ohne dass wir ihr wirklich zuhören? Mit all unseren Sinnen erleben wir die Realität. Doch der Geruchssinn ist der tiefgründigste: Er wirkt vor dem Denken, erreicht das, was wir im Innersten sind, und erweckt es wieder zum Leben. Ein Geruch beschreibt keine Erinnerung, er weckt sie, mit den Emotionen und der Tiefe des erlebten Augenblicks. „Sensing The World“ ist eine Einladung, die Realität bewusst wahrzunehmen und Körper, Geist und Emotionen gemeinsam wirken zu lassen, denn in den Düften, die in unserem Gedächtnis gespeichert sind, liegt die authentischste Spur dessen, wer wir sind. Wir treffen uns in Milano!

www.esxence.com