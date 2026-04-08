Longevity boomt – doch was ist wirklich dran?

(Foto: privat) In einem kostenlosen Webinar des IST Studieninstitut am 20. April um 18 Uhr ordnet Alessandro Falcone das Trend-Thema wissenschaftlich ein. Der angehende Arzt und Doktorand am Deutsches Diabetes-Zentrum in Düsseldorf beschäftigt sich intensiv mit Präventivmedizin und modernen Ansätzen der Gesundheitsförderung. Vielen ist er außerdem als Host des Podcasts „Modern Medicine“ sowie über Instagram unter dem Namen med.alessandro bekannt.

Im Webinar zeigt Falcone, was sich tatsächlich hinter dem Begriff „Longevity“ verbirgt und welche Erkenntnisse die aktuelle Forschung liefert. Ziel ist es, Orientierung in einem komplexen Themenfeld zu geben und wissenschaftlich belegte Ansätze von populären Trends und Heilsversprechen zu unterscheiden. Das Webinar richtet sich an alle, die sich fundiert mit dem Thema „gesundes Altern und Prävention“ auseinandersetzen möchten – sowohl aus persönlichem Interesse als auch aus beruflicher Perspektive. Passend dazu bietet das IST mit der Weiterbildung „Longevity Coach“ eine Möglichkeit, sich intensiver mit wissenschaftlich fundierten Longevity-Strategien und deren praktischer Anwendung zu beschäftigen. Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Hier geht’s zur Anmeldung.

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