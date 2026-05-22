Mäurer & Wirtz übernimmt die europaweite Distribution für die Confetti Group

Das deutsche Dufthaus Mäurer & Wirtz wurde zum exklusiven europäischen Vertriebspartner der Confetti Group ernannt und baut damit die strategische Partnerschaft der Unternehmen erheblich aus.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Mäurer & Wirtz die europaweite Markteinführung des wachsenden Portfolios an Duft- und Körperpflegemarken der Confetti Group sowohl im Prestige- als auch im Masstige-Segment betreuen. Mit mehr als 180 Jahren Tradition in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Parfüms zählt Mäurer & Wirtz zu den führenden Full-Service-Partnern der europäischen Duftindustrie. Die Partnerschaft unterstreicht die internationalen Wachstumspläne der Confetti Group und knüpft an die im Jahr 2025 auf regionaler Ebene begonnene erfolgreiche Zusammenarbeit an. Im Rahmen des neuen Vertrags wird eine breite Auswahl an Damen- und Herrenduftkollektionen sowie Körperpflegeprodukten schrittweise über das etablierte Vertriebsnetz von Mäurer & Wirtz in den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt.

Aufbau einer stärkeren europäischen Plattform

Im vergangenen Jahr kooperierten Mäurer & Wirtz und die Confetti Group London bereits erfolgreich beim Vertrieb ausgewählter Herrenduftreferenzen in Deutschland, Österreich und den Beneluxländern, wobei die Verkaufszahlen die Erwartungen deutlich übertrafen. „Die Confetti Group versteht es, Marken mit echter Relevanz für ihre Communitys zu entwickeln und konsequent nah am Konsumenten zu bleiben. Die Ausweitung dieser Partnerschaft auf ganz Europa ist ein logischer nächster Schritt, den wir als große Chance für langfristiges Wachstum sehen“, so Stephan Kemen, CEO von Mäurer & Wirtz.

Ori Leslau ergänzt: „Mäurer & Wirtz verbindet eine umfassende Marktreichweite mit echter Duft- und Körperpflegeexpertise sowie einem tiefen Verständnis für den Markenaufbau in diversen Segmenten. Das Unternehmen ist der ideale strategische Partner, um unsere nächste Phase der europäischen Expansion zu unterstützen.“

Die Confetti Group entwickelt und betreibt FMCG-Marken mit Fokus auf wachstumsstarke Märkte und sich wandelnde Verbrauchertrends. Die Düfte und Körperpflegeprodukte der Damenlinie Confetti London und der Herrenlinie RIGGS treffen olfaktorisch exakt den Zeitgeist und verzeichnen eine außergewöhnlich hohe Resonanz in den Communitys – insbesondere im digitalen Umfeld. Mäurer & Wirtz wird dabei gezielt sein internationales Vertriebsnetzwerk einsetzen und insbesondere seine starke Marktstellung in Osteuropa ausspielen. Parallel dazu nutzt das Unternehmen sein Influencer-Relations-Netzwerk, um die Markensichtbarkeit zu erhöhen und die Community-Nähe weiter zu stärken.

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