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DUFTSTARS: Publikumspreis zum Anfassen

Von Redaktion
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Duft wird erlebbar: Mit einer aufmerksamkeitsstarken Promotion-Aktion im The Playce Berlin bringen die DUFTSTARS die diesjährigen People’s Choice Nominierungen direkt zum Publikum. Ziel ist es, die Vielfalt der nominierten Düfte emotional erfahrbar zu machen und gleichzeitig mehr Teilnehmer: innen für das Voting des begehrten Publikumspreises zu gewinnen.

Im Zentrum der Aktivierung steht ein multisensorisches Erlebnis. Besucher erwartet eine kuratierte Duftwelt, in der sie die nominierten Kreationen entdecken, vergleichen und bewerten können. Begleitet wird es von attraktiven Erlebnismomenten:

Creator Meet & Greet: Bekannte Content Creator aus der Duftszene standen am 04.05. für persönliche Begegnungen, Empfehlungen und Austausch bereit.
Professionelle Fotoaktion: Ein hochwertiges Fotoshooting vor Ort schafft bleibende Erinnerungen und Social-Media-tauglichen Content.
Floristik-Workshop: Unter Anleitung von Jasmin Fatschild von o.hanamono entstehen individuelle florale Arrangements.
Glücksrad & Gewinne: Interaktive Gewinnspiele sorgen für zusätzliche Anreize und Unterhaltung.

Die Aktion richtet sich gezielt an eine breite, duftaffine Zielgruppe und verbindet Entertainment, Community und Markenwelt zu einem ganzheitlichen Markenerlebnis. Gleichzeitig wird die Relevanz des Votings gesteigert und die Sichtbarkeit der nominierten Düfte erhöht.

„Der Publikumspreis ist die Stimme der Konsument: innen. Mit dieser Initiative schaffen wir einen Raum, in dem Duft nicht nur wahrgenommen, sondern aktiv erlebt und mitgestaltet wird“, heißt es von Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland e.V.

Die Promotion-Aktion im The Playce läuft noch bis zum 09. Mai 2026. Abstimmen kann man bis 24. Mai 2026.
www.duftstars.de

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