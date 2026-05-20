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flaconi startet mit „Beauty Now“

Von Redaktion
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Entwurf einer Ladenfront. Im Vordergrund ein großer Platz mit Passanten.

Der führende Online-Shop für Beauty und Parfum in Deutschland kündigt für das vierte Quartal 2026 die Eröffnung des ersten von insgesamt drei geplanten Flagship-Stores an. Unter dem Namen „Beauty Now“ transformiert das Unternehmen seine erfolgreiche App-Strategie „Beauty in your Pocket“ in ein physisches Einkaufserlebnis.

Das Projekt versteht sich als konsequente Erweiterung der etablierten „Digital First“-DNA bei flaconi. Die Eröffnung des Münchner Stores in der Innenstadt Nähe Marienplatz ist im 4. Quartal 2026 geplant, die Eröffnung der weiteren zwei Standorte Berlin (Hackescher Markt) und Frankfurt (Zeil) folgt gestaffelt bis Mitte 2027.

Kuratierte Erlebniswelten statt klassischer Verkaufsflächen

Die neuen flaconi Stores heben sich bewusst von den üblichen Retail-Konzepten ab: Statt klassischer Verkaufsflächen entstehen kuratierte Erlebniswelten, die unter anderem durch vier exklusive Concept Destinations strukturiert werden: den flaconi Hair Care Club, das Korean Studio, das Niche Atelier sowie das Pharma Lab. Anna Gruhn, Head of Retail bei flaconi, erklärt: „Unser Anspruch ist es, Retail besser zu denken und konsequent vom Kunden aus zu entwickeln. Deshalb verstehen wir unsere Flagship-Stores als ‚Experience Hubs‘, in denen Kundinnen und Kunden Produkte in einem Premium-Umfeld entdecken, testen und individuell erleben können. Am Berliner Standort ergänzt zudem ein integrierter Friseur das Store-Konzept.“

Mit der Eröffnung der neuen Flagship-Stores folgt flaconi seinem #WEcommerce-Leitgedanken und bietet Brand-Partnern exklusive Flächen, um ihre Markenwelten jenseits des Bildschirms zu inszenieren. „Digital First bleibt unsere unangefochtene Kernstrategie. Gleichzeitig verstehen wir #WEcommerce als Versprechen, unseren Markenpartnern die innovativsten Plattformen zu bieten – ob virtuell oder physisch. Mit unseren neuen Stores schaffen wir eine erlebbare Bühne, auf der wir nicht nur individuelle Markenwelten, sondern auch gemeinsame Projekte und Partnerschaften neu inszenieren können“, sagt Alexandra Szarmach, Geschäftsführerin und CHRO bei flaconi.

Alexandra Szarmach, CHRO & Geschäftsführerin bei flaconi, und Anna Gruhn, Head of Retail bei flaconi

www.flaconi.de

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