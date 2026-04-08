Die Müller Unternehmensgruppe richtet ihre Führungsstruktur neu aus

Zum 1. April 2026 wurde die bisherige Geschäftsleitung der Müller Handels GmbH & Co. KG erweitert, um die operative Verantwortung auf ein breiteres Fundament zu stellen und die langfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken.

Unternehmensinhaber und Geschäftsführer Erwin Müller, der das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und zu einem erfolgreichen europäischen Einzelhandelsunternehmen entwickelt hat, bleibt weiterhin die zentrale Instanz. Er hat die Neuausrichtung veranlasst, um die organisatorische Basis des Unternehmens zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Der neuen Geschäftsleitung gehören insgesamt sieben Mitglieder an. Zur Sprecherin des Gremiums wurde Elke Menold benannt. Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung sind Niklas Mehnert, Thorben Rusch, Sascha Zahner, Dr. Witold Kabacinski, Timo Salzsieder und Christian Begerow, die gemeinsam im Sinne einer noch intensiveren Unterstützung der Geschäftsführung gesteigerte Mitverantwortung für das Unternehmen übernehmen.

Das Gremium berichtet an Erwin Müller. Durch die klar definierten Zuständigkeiten und die gezielte Bündelung von Fachkompetenzen soll die Unternehmensgruppe in ihren neun europäischen Märkten noch agiler, schneller und professioneller agieren.

Die neue Führungsstruktur schafft klare Verantwortlichkeiten und stärkt die operative Steuerung des Unternehmens. Der laufende Geschäftsbetrieb bleibt unverändert zuverlässig organisiert. Für Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner bedeutet die neue Struktur Stabilität, klare Verantwortlichkeiten und weiterhin hohe Qualität in allen Bereichen.

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