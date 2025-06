beauty alliance – Gesellschafterversammlung 2025 zeigt Wachstum und Zusammenhalt

Vom 17. bis 20. Mai 2025 versammelten sich die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG zur jährlichen Gesellschafterversammlung – in diesem Jahr in München. Das Netzwerktreffen stand im Zeichen von Wachstum, Digitalisierung und strategischer Weiterentwicklung.

Die beiden Geschäftsführer Christian Lorenz und Frank Haensel konnten den Teilnehmenden ein erneut starkes und erfolgreiches Jahr präsentieren. Mit einem Jahresüberschuss von 12,5 Millionen Euro erzielte die beauty alliance im Geschäftsjahr 2024 wieder ein sehr gutes Ergebnis. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort und unterstreicht die wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit des Unternehmensverbunds. „Unser Kurs, auf die Stärken inhabergeführter Parfümerien zu setzen und zugleich Innovationen konsequent voranzutreiben, zahlt sich aus – wirtschaftlich wie strategisch“, betonte Geschäftsführer Christian Lorenz.

Beschlüsse und offener Dialog mit der Geschäftsführung

Der Dienstag markierte den offiziellen Teil der Gesellschafterversammlung. Dirk Cebulla eröffnete als Aufsichtsratsvorsitzender mit dem Bericht des Aufsichtsrats, bevor die Gesellschafter über zentrale formale Beschlüsse abstimmten. Dazu zählten die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Gewinnverteilung. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Ebenfalls im Rahmen dieser Versammlung fand die turnusgemäße Wahl des Aufsichtsrats statt: Dr. Oliver Pieper, Marc Niendorf und Miriam Stephan wurden im Amt bestätigt, Franz Ende wurde neu in das Gremium gewählt.

Die Gesellschafterversammlung würdigte zudem den langjährigen Einsatz von Rainer Eiden, der aus dem Aufsichtsrat verabschiedet wurde. Seine traditionsreichen Parfümerien – die Atta Drogerie, auch bekannt als Parfümerie Aurel – wurden zum 1. März von der Parfümerie Becker übernommen.

Bereits am Vortag hatten Geschäftsführung mit Gesellschafterinnen und Gesellschaftern in einem offenen Dialog wichtige Fragen diskutiert, gemeinsame Herausforderungen beleuchtet und den Austausch zwischen Zentrale und Partnern aktiv gefördert. Dieses Format wurde von den Teilnehmenden ausdrücklich begrüßt und als wertvoller Beitrag zur transparenten Weiterentwicklung des Netzwerks gewürdigt.

Strategische Themen im Mittelpunkt – Digitalisierung weiter vorangetrieben

Die Gesellschafterversammlung bot nicht nur Raum für wirtschaftliche Weichenstellungen, sondern auch für zentrale strategische Themen. Christian Lorenz stellte dabei die Fortschritte in der Digitalisierung des POS vor. Mit inzwischen 105 installierten digitalen Schaufenstern unterstreicht die beauty alliance ihren Anspruch, führend im Bereich stationärer Kundendaten zu werden und digitale Services gezielt mit dem physischen Einkaufserlebnis zu verknüpfen.

Franziska Täsch, Head of Category Management, und Maren Alef-Borghorst, Head of Marketing, machten deutlich, dass eine starke Marktposition sowohl eine strategisch gesteuerte Sortimentsauswahl als auch eine zeitgemäße Markenführung erfordert. Im Fokus stehen dabei die gezielte Auswahl attraktiver Marken, der Ausbau exklusiver Linien sowie die Verbindung von physischem Einkaufserlebnis und digitaler Sichtbarkeit.

Künstliche Intelligenz, das veränderte Konsumverhalten der jüngeren Generation und eine integrierte Multi-Channel-Kommunikation aus Print und Digital gelten dabei als zentrale Erfolgsfaktoren für die Zukunft der angeschlossenen Parfümerien.

Zwei starke Keynotes setzten strategische Akzente in München. Prof. Dr. Marion Steffen beleuchtete die Weiterentwicklung der Marke YBPN. Sie betonte das Potenzial des Gütesiegels als sichtbares Zeichen für exzellente Beratung und forderte mehr Einheit in der Kommunikation – bei gleichzeitiger Wahrung der individuellen Identität der Parfümerien.

Für einen inspirierenden Perspektivwechsel sorgte Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin. In seinem Vortrag über Entscheidungen, Respekt und Menschlichkeit zeigte er, wie Führung unter Druck gelingt – klar in der Sache, herzlich im Umgang. Seine Impulse zur Kommunikation auf Augenhöhe fanden auch abseits des Spielfelds große Resonanz.

Lieferantenausstellung fördert Austausch und Sortimentserweiterung

Ein fester Bestandteil der Gesellschafterversammlung war auch in diesem Jahr der persönliche Austausch mit Markenpartnern. In einer begleitenden Ausstellung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, neue Marken kennenzulernen, Produktneuheiten zu entdecken und vom Category Management identifizierte Exklusivmarken in ihr Sortiment aufzunehmen.

Die Ausstellung unterstreicht den Anspruch der Veranstaltung, nicht nur Raum für strategische Entscheidungen zu bieten, sondern auch konkrete Impulse für den Ausbau des Sortiments und langfristiger Partnerschaften zu setzen.

Preisverleihung im festlichen Rahmen

Ein Highlight ist stets die Verleihung des Excellent Partner Awards im Rahmen. Der Preis für den besten Lieferantenpartner ging erneut an SENSAI Kanebo. Die Auszeichnung wurde von Yosuke Fukuda, Präsident von Kanebo Cosmetics Europe, sowie Anton Frise, General Manager, entgegengenommen. Bereits zum siebten Mal in Folge wurde SENSAI von den Gesellschaftern der beauty alliance als bester Partner ausgezeichnet – ein deutliches Zeichen für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Cebulla beglückwünschte Yosuke Fukuda, Präsident von Kanebo Cosmetics, mit einem YBPN Herz.

Stark in die Zukunft – gemeinsam einzigartig

Mit einem klaren strategischen Kurs, starken Partnern und einem tief verankerten Werteverständnis blickt die beauty alliance zuversichtlich auf die kommenden Monate. „Wir sind überzeugt: In der Vielfalt unserer Mitglieder liegt unsere größte Stärke. Indem wir gemeinsame Standards setzen und gleichzeitig individuelle Identitäten bewahren, schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum“, so die beiden Geschäftsführer Frank Haensel und Christian Lorenz.