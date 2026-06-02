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Classic Parfums und The Nose Behind berufen Thomas Rieder zum CSO

Von Redaktion
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Portraits von 3 Männern nebeneinander im Business-Look.
Von links: Stephan Kemen, CEO Mäurer & Wirtz und Co-CEO von Classic Parfums und The Nose Behind, Herbert Stricker, CEO Classic Parfums und The Nose Behind, und Thomas Rieder, neuer CSO Classic Parfums und The Nose Behind.

Mit Thomas Rieder besetzen Classic Parfums und The Nose Behind eine Schlüsselposition für die nächste Wachstumsphase in ihrem Kernsegment der Luxus- und Nischendüfte.

Für Group-CEO Stephan Kemen ist die Berufung von Thomas Rieder als Chief Sales Officer ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Global House of Perfumes: „Schritt für Schritt kommen wir damit unserer Vision näher, eine Unternehmensgruppe zu schaffen, die wie eine Plattform mit eigenem Ökosystem funktioniert: eigenständige, autarke Organisationen, die spezialisiert sind, unabhängig agieren und zugleich auf alle Leistungen und Stärken der Gruppe zugreifen können. Herbert Stricker und ich freuen uns sehr, Thomas Rieder für diese Vision und die nächsten Aufgaben gewonnen zu haben.“

Der Branchenkenner, der zuvor unter anderem für Parfums Christian Dior/LVMH und Clarins tätig war, soll die Zusammenarbeit mit internationalen Markenpartnern vertiefen, das Portfolio gezielt ausbauen und zusätzliche Potenziale im selektiven Handel erschließen.

Classic Parfums und The Nose Behind agieren auch nach der Akquisition durch Mäurer & Wirtz eigenständig am Markt – mit eigener Identität, direkter Nähe zu Markenpartnern und klarem Fokus auf Luxusdüfte. Thomas Rieder berichtet als Chief Sales Officer an Herbert Stricker, CEO von Classic Parfums und The Nose Behind; Stricker verantwortet die auf Nischendüfte spezialisierte Einheit innerhalb der Mäurer & Wirtz Gruppe gemeinsam mit Group-CEO Stephan Kemen.

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