Mit der „Waldorf Astoria Nile River Experience“ hat Hilton in Kooperation mit Middle East For Nile Cruisers ein Projekt angestoßen, das eine Flussfahrt mit vier oder sechs Übernachtungen auf dem Nil ermöglicht. Die Route führt entweder von Luxor nach Assuan oder von Assuan nach Luxor. An beiden Orten sind private Anlegestellen vorgesehen. Unterwegs können die Gäste die Tempel in Luxor und im Tal der Könige sowie weitere Sehenswürdigkeiten bewundern. Zu den Annehmlichkeiten des Schiffes mit fünf Decks und 29 Suiten zählen ein Fitnesscenter und ein Spa. Auch ausgewählte kulinarische Angebote soll es geben.