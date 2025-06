Dolce&Gabbana lädt zur Light Blue Summer Tour

Mit der exklusiven Light Blue Summer Tour 2025 bringt Dolce&Gabbana Beauty die Magie des Mittelmeers direkt in die Herzen Europas.

Die legendären Düfte der Light Blue Kollektion sind Sinnbilder italienischer Lebensfreude. Zum 25. Geburtstag der Kollektion gehen sie auf Reisen und laden zu einem unvergesslichen Beauty-Erlebnis ein:

Von Italien bis Spanien, über Österreich, Deutschland und Frankreich – in ausgewählten Städten verwandelt sich ein stilvoller Pop-up-Truck in eine mediterrane Oase in Weiß und Blau, inspiriert von der Leichtigkeit des Sommers und dem Zauber Capris.

Besucherinnen und Besucher erwartet eine maßgeschneiderte Beauty-Erfahrung inklusive Flash-Make-up-Service.

Doch die Tour lädt nicht nur zum Entdecken ein, sondern auch zum Verweilen: Ob bei einer Partie Tischtennis, einer erfrischenden Auszeit mit einem Eis am Stiel oder mit stilvollen Blue Mediterraneo-Goodies – das Dolce&Gabbana Summer Feeling ist garantiert.

Die Termine in Deutschland:

05.06. – 08.06. • München Maximiliansplatz Kulturstrand

11.06. – 14.06. • Düsseldorf Joachim-Erwin-Platz

17.06. – 21.06. • Hamburg Westfield Hamburg-Überseequartier

lightbluesummertour.dolcegabbana.com