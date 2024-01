BOSS FRAGRANCES startet in der Gaming-Welt

Im Jahr 2023 wurde BOSS Bottled 25 Jahre alt. Der Duft zollt einer natürlichen Eleganz Tribut und unterstreicht die vielen Facetten des modernen Mannes. Anlässlich dieses Jubiläums setzt BOSS Fragrances erstmalig Fuß in die Gaming-Welt.

„Be YourOwn Boss“ ist ein immersives Erlebnis in Fortnite. Hier können die Spieler das Universum von BOSS Fragrances auf ganz neue Weise entdecken. Fortnite setzt auf hochmoderne Creator Tools und aufregende Erlebnisse und zieht damit Gen-Z-Gamer, die auch zur BOSS Zielgruppe gehören, magisch an. Mit den Tools und Möglichkeiten des Creative Modus von Fortnite, dem Toolset hinter der neuen Insel, konnte BOSS Fragrances ein einzigartiges Spiel im Spiel konstruieren, das die Marke und ihre Affinität für kontinuierliche Innovation abbildet.

„Fortnite erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit. Für BOSS Fragrances ist das die perfekte Gelegenheit, Spieler zu BOSS Fans zu machen und sie mit einer relevanten, authentischen und einzigartigen Map innerhalb von Fortnite zu begeistern“, erklärt Karole Stanislas, VicePresident Global Marketing HUGO BOSS Fragrances bei Coty.

Bei Be YourOwn BOSS dreht sich alles um vier Welten, die mit ihren unterschiedlichen Designs verschiedene Düfte repräsentieren: BOSS Bottled Eau de Toilette, BOSS Bottled Eau de Parfum, BOSS Bottled Parfum und das neue BOSS BottledElixir. In jeder Stadt finden sich 3D-Modelle des jeweiligen Flakons sowie auffällige BOSS Logos. Auch die Farbpalette ist entsprechend des gewählten Dufts gehalten. Be YourOwn BOSS wurde am 15. November 2023 veröffentlicht. Es handelt sich um ein unabhängig entwickeltes Erlebnis, das nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet wird. Be YourOwn BOSS können Sie hier entdecken und spielen auf www.fortnite.com