SPA inside verlost in Kooperation mit der französischen Pflegemarke Maria Galland Paris und dem 5-Sterne-Superior-Hotel Kaiserhof Ellmau einen zweitägigen Wellness-Aufenthalt. Fünf Leserinnen werden dort vom 09. bis 11. Juni 2024 verwöhnt.

Träumen Sie auch manchmal von ein paar Tagen, die nur Ihnen gehören? An denen Sie einfach nichts müssen, keiner etwas von Ihnen will und Sie nicht durchgetaktet durch den Tag hetzen müssen? Wenn Sie ein kleine Auszeit vom stressigen Alltag und der lieben Familie brauchen – dann bewerben Sie sich für diese Leserreise.

Das Luxushotel Kaiserhof Ellmau in Tirol liegt auf fast 1000 Höhenmetern, bietet also schon guten Abstand zum Alltag. Und die frische würzige Bergluft, die wunderbare Kulisse des Wilden Kaisers lassen Sie durchatmen und eröffnen neue Perspektiven. Freuen Sie sich auf die herzliche Gastfreundschaft und entspannte Atmosphäre. In einem der eleganten Wohlfühlzimmer werden Sie herrlich und ungestört schlafen und träumen. Der Spa-Turm lädt auf vier Etagen mit Saunawelten, Ruheräumen und Sonnenterrassen zum Entspannen ein. Und wenn dann das Sonnenlicht in den Infinitypool ganz oben auf dem Spa-Turm eintaucht und den Wilden Kaiser zum Strahlen bringt, sind Sie definitiv im Wellnesshimmel angekommen.

Jetzt bewerben und mitkommen!

Fotos: Michael Huber | Huber Fotografie

Darauf können Sie sich freuen

Der Kaiserhof Ellmau, das 5-Sterne-Superior-Hotel im österreichischen Tirol, verwöhnt die Gewinnerinnen der SPA-inside-Leserreise mit kaiserlichem Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause und sechsgängigem Gourmetmenü am Abend. Der Spa-Bereich kann kostenlos genutzt werden, ebenso das Aktivprogramm (z. B. Yoga, Meditationsreise). Die Teilnehmerinnen logieren in schicken, gemütlichen Einzelzimmern.

Beste Aussichten auf ein rundum stimmiges Verwöhnprogramm und eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Das 5-Sterne-Hotel Kaiserhof ist eines der führenden Genusshotels in Österreich.

Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß

Ihre Haut wird gepflegt und zum Strahlen gebracht mit einem Treatment der französischen Pflegemarke Maria Galland Paris.

Die ultrapersonalisierte Behandlung Mosaic Modelling Method verspricht einen Lifting-Effekt und eine sichtbar strahlende, gesunde Haut voller Energie. Mit dieser Signatur-Behandlung soll auch ein Bewusstsein für respektvolle Hautpflege geschaffen werden. Wenn das nicht gut klingt!

Bewerben Sie sich rasch, bis spätestens 30. April 2024, wir können nur fünf SPA-inside-Leserinnen zu dieser Luxus-Auszeit mitnehmen. Eine SPA-inside-Redakteurin und eine Mitarbeiterin von Maria Galland Paris werden Sie begleiten.

Kultprodukte Produkte der ersten Stunde und noch immer Bestseller sind 2 Creamy Soft Mask und 5 Nutri Vital Rich Cream – benannt nach dem berühmten Parfum Chanel N°5 als Hommage an Coco Chanel Rundum verwöhnt!

Die Marke wurde Anfang der 1960er von Maria Galland, einer mutigen und visionären Frau gegründet. Ihr Versprechen: eine respektvolle, achtsame, nicht-invasive Behandlung und intensive Pflege für jede Haut jeden Alters. Mit einer einfachen und individuellen Pflege-Routine sollen sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht die beste Wirkung für die Haut erzielt werden. Die Gewinnerinnen werden mit der Maria Galland Signatur-Behandlung Mosaic Modelling Method verwöhnt.

So bewerben Sie sich!

SPA-inside-Leserreise „Zeit für mich“

vom 09. bis 11. Juni 2024

Beantworten Sie folgende Frage:

Die französische Pflegemarke Maria Galland kommt aus welcher Stadt?

Dann schreiben Sie uns kurz ein paar Sätze zu Ihrer Person und warum Sie gewinnen möchten.

Zusammen mit einem aktuellen Portrait- und Ganzkörperfoto in sehr guter Qualität (kein Bade-Outfit) schicken Sie Ihre Bewerbung an:

redspa media GmbH, Stichwort „Zeit für mich“,

Fremersbergstraße 29, 76530 Baden-Baden oder

per E-Mail an leserreise@redspa.de

Bewerbungsschluss: 30. April 2024

Die Teilnehmerzahl ist auf fünf limitiert, die Redaktion wählt aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.