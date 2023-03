Spa Life Compact – Unsere Experten

Krise, Klima, Energie und Personalnot in der Wellness-Hotellerie – die Zeiten sind herausfordernd. Unsere Referenten greifen in ihren Vorträgen die aktuellen und damit auch die brennenden Themen der Branche auf und berichten aus ihrer Praxis. Mit uns teilen sie ihre Erfahrung und Expertise. Sie vermitteln Ideen und Strategien, um das Hotel- und Spa-Business über die nächste Saison und in die Zukunft zu bringen.

Klimaschutz in fünf Schritten – zertifiziert & nachhaltig

Julia Kunz

Julia Kunz engagiert sich für den Klimaschutz. Ihr professioneller Fokus liegt dabei auf Umweltmaßnahmen in der Hotelbranche. Sie hilft, Unternehmensemissionen zu reduzieren und empfiehlt: „Starten Sie mit der Bilanzierung, messen Sie Ihren CO2-Fußabrduck. Nur so können Sie die Auswirkungen des eigenen Handelns messbar sowie strategische Reduktions- und Vermeidungsmaßnahmen sichtbar machen.“

Julia Kunz ist Sustainability Consultant bei ClimatePartner sowie unsere Referentin für Klimaschutz und Klimaneutralität in Hotels.

Energie sparen und Umwelt schonen – Ideen, Maßnahmen und Best-Practice-Tipps

Nele Winkler

Nele Winkler ist überzeugt davon, dass nachhaltige, regenerative und effiziente Energie-Konzepte nicht nur ökologisch, sondern vor allem auch ökonomisch sinnvoll sind. Mit Ihrer Herangehensweise „einfach mal machen“ und der Aufforderung „offen zu bleiben für neue Sichtweisen, Innovationen und grüne Ideen“, bringt sie frischen Wind in die Thematik und lädt dazu ein, Tipps, Erfahrungen und Wissen auf dem Weg zur Energiewende im Hotel & Spa innerhalb der Branche zu teilen.

Nele Winkler ist Hospitality Managerin in der Hotel- und Ferienanlage Haffhus im Seebad Ueckermünde sowie unser Fachfrau für Energie-Einsparungen.

Krise – das neue Normal?

Anastasia Umrik

Anastasia Umrik ist Keynote-Speakerin bei unserem Branchentreffen in Hamburg. Sie ist vertraut mit Neuanfängen und weiß wie Krisen zu meistern, Probleme zu lösen und Veränderungen zu stemmen sind. Als Coach verhilft sie zu neuen Perspektiven, sie macht andere stark. Als Rednerin und Autorin spricht sie offen über ganz persönliche Herausforderungen im Leben und inspiriert mit ihrem Mut und ihrer Fähigkeit, selbstbestimmt und auf eigenen Pfaden neue Wege zu gehen.

Anastasia Umrik ist Coach, Autorin und Rednerin sowie unsere Expertin für Neuanfänge.

Mitarbeiterbindung – die Herausforderung und Führungsaufgabe von heute

Lisa Felicitas Wehrmann

Lisa Felicitas Wehrmann liegt gute Personalarbeit besonders am Herzen. Mit ihrem Gespür für die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter hält sie das Team im Strandhotel Ostseeblick zusammen. Sie engagiert sich nachhaltig, auch auf der Verbandsebene als Präsidiumsmitglied im DEHOGA-Verband Mecklenburg-Vorpommern, für die Belange in der Branche. An ihren Erfahrungen und Ideen für einen nachhaltig gut funktionierenden Personalbetrieb lässt sie gerne teilhaben.

Lisa Felicitas Wehrmann ist Junior Managing Director Communication & Operations im Strandhotel Ostseeblick in Heringsdorf und unsere Spezialistin zum Thema Mitarbeiter.