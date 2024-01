Mattias Mußler wird neues Mitglied des Führungsteams der NOBILIS GROUP

Die NOBILIS GROUP gibt bekannt, dass Mattias Mußler das Unternehmen zum 01.02.2024 als neues Mitglied des Führungsteams verstärken wird.

Mattias Mußler wird zum Geschäftsführer eines neuen, eigenständig agierenden Unternehmens innerhalb der Nobilis Group ernannt, das sich derzeit in der Gründungsphase befindet. Weitere Details zum neuen Unternehmen werden in Kürze bekannt gegeben. Darüber hinaus verantwortet er als aktives Mitglied des EXCOMS, dem Führungsteam der NOBILIS GROUP, die Themenbereiche Special Projects, Internationalisierung und neue Partnerschaften. In seiner Funktion wird er an Udo Heuser, CEO und Managing Partner der NOBILIS GROUP, berichten.

Mattias Mußler ist ein gut vernetzter Beauty Player und erfahrener Branchenkenner mit einer weitreichenden Handelsexpertise. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im internationalen Beautymarkt und fundierte Kenntnisse im Bereich E-Commerce. Als Managing Partner der haircare.group hat er in den letzten 4 Jahren gemeinsam mit den geschäftsführenden Gesellschaftern das Unternehmen nachhaltig weiterentwickelt. Seit 2020 ist er zudem Beiratsmitglied der Nobilis Group.

„Ich freue mich, dass wir Mattias Mußler für eine erweiterte, operative Rolle innerhalb der Nobilis Groupgewinnen konnten. Ich kenne und schätze ihn seit vielen Jahren. In seiner Rolle als Beirat hat er die Nobilis Groupals guter Sparringspartner und inspirierender Ratgeber auf unserem bisherigen Wachstumsweg begleitet“, so Udo Heuser. „Sein umfassendes Know-how und seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen zum Wachstum zu verhelfen, werden dazu beitragen, unsere Position als führender Akteur im Beauty Markt weiter auszubauen.“

www.nobilis-group.com