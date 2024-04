Exklusive Markenpartnerschaft

rocket.beauty, der neu gegründete Distributeur und Service-Partner für das Niche Segment in der D-A-CH Region, freut sich über die Bekanntgabe der exklusiven Markenpartnerschaft mit dem international erfolgreichen Label BORNTOSTANDOUT®.

Mit dem Leitsatz „WHY FIT IN? YOU ARE BORN TO STAND OUT.“ fordert BORNTOSTANDOUT dazu auf, sich von den Fesseln gesellschaftlicher Erwartungen zu befreien und ein klares Bekenntnis zur Individualität und Unangepasstheit abzulegen. In einer Welt, die Konformität als Tugend betrachtet, tritt BORNTOSTANDOUT auf den Markt, um die Grenzen des Gewöhnlichen zu sprengen. Ab 01. Juni 2024 wird rocket.beauty die Entwicklung für das Parfum Label in Deutschland und Österreich vorantreiben.

„Wir sind begeistert, mit BORNTOSTANDOUT zusammenzuarbeiten und diese spannende Marke in der D-A-CH-Region zu entwickeln“, sagt Mattias Mußler, Geschäftsführer von rocket.beauty. „Die Botschaft von BORNTOSTANDOUT passt perfekt zu unserer Vision, innovative und inspirierende Beauty-Produkte zu fördern. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit BORNTOSTANDOUT neue Maßstäbe zu setzen.“ info@rocket.beauty