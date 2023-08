Podcast „Glowcast“ von und mit Miriam Jacks

Die Wahlberlinerin und zweifache Mutter ist eine der Top-Akteurinnen der deutschen Beautyszene und teilt auf ihrem Instagram-Account mit 70.000 Menschen ihren Business-Lifestyle, gibt Einblicke in ihren Familienalltag und ihr eigenes Seelenleben.



Mit ihrem ersten Podcast möchte Make-up Artist, Beauty Brand-Inhaberin und Female Founderin Miriam Jacks die Themen aufgreifen, die weit über das Thema Beauty hinausgehen: „Hier dreht sich alles um Entwicklung, Selbstliebe und dem Weg zum inneren Glow. Es wird persönlich, authentisch und ehrlich. Es geht um Themen, die uns bewegen und uns alle an der ein oder anderen Stelle betreffen. All das behandle ich im Podcast mit inspirierenden und spannenden Frauen“, berichtet Miriam Jacks.



In der ersten Staffel mit dabei sind u.a.: Co-Founderin Lisa Buchholz, Moderatorin Susann Atwell und Schauspielerin Elena Uhlig.



Wer möchte, kann den Deep Talks auf allen gängigen Plattformen wie z.B. Spotify und Apple Podcasts lauschen, sie sind aber auch auf YouTube visuell zu verfolgen.

www.jacks-beautyline.com