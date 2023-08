4711 x HANNA: Mäurer & Wirtz launcht 4711 Artist Edition

In einer exklusiven Premiere lanciert der international erfolgreiche Dufthersteller Mäurer & Wirtz mit 4711 x HANNA eine hochwertige und streng limitierte Sammler-Edition, deren Packaging von der Hamburger Industrial Designerin Hanna Schönwald in hochwertigster Handarbeit gestaltet wurde. Das luxuriöse, handgefertigte Kunstwerk und exklusiv am 17. August im 4711 Online Shop erhältlich.

Hierfür wurde ein epochales Kunstwerk zum Leben erweckt: die kontrastreiche Kombination aus Industrial Design und Parfümkunst! Die teilweise in Wachs getauchten und handverpackten Flakons mit ihrem außergewöhnlichen Design werden im Zusammenspiel mit dem Duft zu einem avantgardistischen Gesamtkunstwerk – und zur Hommage an die moderne Frau.

„4711 war schon immer mehr als eine klassische Duftmarke. 4711 verkörpert Kult, Kunst und Lifestyle. Und genau diese ideellen Werte werden wir weiterhin fest in der Marken-DNA verankern. 4711 x HANNA ist der Beginn eines Gesamtkunstwerks – there’s more to come!“, so Stephan Kemen, CEO Mäurer & Wirtz.

Die 4711 x HANNA Edition ist in streng limitierter Auflage als Eau de Cologne in den Größen 100 ml (47,11 €) sowie 800 ml (4711,00 €) am 17. August 2023 um 14 Uhr exklusiv online auf www.4711.com erhältlich.