Terra Cycle Boxen bei UNIQUE by baslerbeauty

In den Stuttgarter Filialen von UNIQUE by baslerbeauty laden Terra Cycle Boxen die Kunden dazu ein, ausgediente Make-up-Verpackungen wie Tiegel und Tuben zurückzubringen, sodass diese recycelt werden können.

Wenn die Box befüllt ist, wird sie per Post an das Recycling-Unternehmen Terra Cycle geschickt. www.terracycle.com/de

„Das System, das so mancher Kunde bereits bei dem ein oder anderen Fashion-Händler am POS gesehen hat, gibt es für diverse Produktgruppen, u.a. auch für Kosmetikprodukte und –verpackungen“, so Annesophie Cleve, Leitung Einkauf & Marketing/Parfümerien.

„Das Feedback unserer Kunden ist sehr gut! Schon jetzt bringen viele ihre leeren Kosmetikverpackungen zu uns zurück“, freut sich Annesophie Cleve. „Vielleicht entscheidet sich die ein oder andere Parfümerie ja auch für so ein Konzept.“ Wir finden: Eine absolut nachahmenswerte Initiative! www.baslerbeauty.de