Gesellschafterwechsel bei der NOBILIS GROUP in Wiesbaden

Die Nobilis Group, der führende konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, kündigt einen Gesellschafterwechsel an. Im Zuge der Transaktion wird Dr. Joachim Henseler seinen Anteil von 37,5% an der Nobilis Holding GmbH veräußern und die Gebr. Heinemann SE & Co. KG als neuer Mitgesellschafter in das Unternehmen einsteigen.

Nach Abschluss der Gesamttransaktion werden die beiden Gesellschafter Udo Heuser und die Gebr. Heinemann SE & Co. KG zu gleichen Teilen an der Gruppe beteiligt sein. Udo Heuser wird das Unternehmen auch künftig als CEO führen und gemeinsam mit dem gesamten Nobilis-Team die weitere Entwicklung sowie das Wachstum der Gruppe langfristig sicherstellen. Dr. Joachim Henseler wird seine Aufgaben als CFO und Geschäftsführer bis zur Übergabe an einen Nachfolger, der in den kommenden Wochen bekanntgegeben wird, weiterhin wahrnehmen.

„Die Partnerschaft mit Gebr. Heinemann ist die Wunschkonstellation, nach der wir lange gesucht haben“, kommentiert Udo Heuser, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Nobilis Group. „Ich kenne und schätze das Unternehmen Gebr. Heinemann und die Inhaber persönlich seit vielen Jahren. Als Familienunternehmen mit einer über 140-jährigen Tradition haben sie sich zu einem der weltweit bedeutendsten Player auf dem internationalen Travel-Retail-Markt entwickelt und verfolgen seit Jahrzehnten eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Das Unternehmen genießt seit über fünf Generationen hinweg starkes Vertrauen, steht für Stabilität und ist somit ein perfekter, neuer Mitgesellschafter und Partner für die Nobilis Group.“

Mit der Beteiligung von Gebr. Heinemann wird die bisherige Wachstumsstrategie der Nobilis Group gesichert und weiter fortgeführt, ohne dass es zu operativen Veränderungen für MitarbeiterInnen, Kunden und Markenpartner kommt. Die neue Gesellschafterstruktur ist essenziell für die Nobilis Group, um eine langfristige Zukunftssicherung und Fortführung des Unternehmens als führender Distributeur und Servicepartner in der DACH-Region, sowie eine Stärkung der internationalen Beziehungen zu ihren Partnerlieferanten sicher zu stellen.

„Wir haben uns schon lange und intensiv Gedanken über die langfristige Absicherung der Unternehmensstrategie gemacht, denn der Fortbestand eines Unternehmens in der Größe der Nobilis Group und mit den Perspektiven der kommenden Jahre kann und darf nicht an einzelnen Personen festgemacht werden. Es war uns ein wichtiges Anliegen und eine besondere Verantwortung, die richtigen Weichen frühzeitig und langfristig zu stellen, damit die Strategie, die wir eingeschlagen haben, auch weiter und kontinuierlich verfolgt werden kann“, sagt Dr. Joachim Henseler, CFO und scheidender Gesellschafter der Nobilis Group.

Mit der anstehenden Transaktion wird sichergestellt, dass die Nobilis Group auch in Zukunft eigenständig und unabhängig agieren kann – dies ist eine klar formulierte Zusicherung der beiden künftigen Gesellschafter.

„Die Partnerschaft mit der Nobilis Group wird nicht nur unser Unternehmen weiterentwickeln, sondern auch zur Diversifizierung unserer Aktivitäten beitragen. Darüber hinaus haben wir mit der Nobilis Group einen Partner gefunden, dessen Unternehmenskultur der unseren ähnelt, sowohl im Hinblick auf das Werteverständnis als auch darauf, dass der Mensch bei beiden Unternehmen im Fokus steht. Dies ist eine perfekte Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit mit Udo Heuser und seinem Team“, erläutert Max Heinemann, Co-CEO und Gesellschafter der Gebr. Heinemann & Co. KG, Hamburg.

Udo Heuser: „Gebr. Heinemann hat eine herausragende, internationale Marktposition. Es ist ein deutsches Familienunternehmen mit einer traditionsreichen Historie und engen Verbindungen zur Beautybranche und vielen Nobilis-Markenpartnern. Es passt einfach alles zusammen in dieser Partnerschaft, die die Nobilis Group langfristig absichern und die Marktposition des Unternehmens dauerhaft stärken wird.“

www.nobilis-group.com; www.gebr-heinemann.de