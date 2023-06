THE POWER OF BEAUTY – COTY begeistert mit Live-Events

In drei Städten (Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg) hat Coty zu Live-Veranstaltungen eingeladen und alle TeilnehmerInnen einmal mehr begeistert.

Der Fokus von Coty lag in den letzten Jahren auf großen digitalen Live-Events zu den verschiedenen saisonalen Höhepunkten. Nach der Corona-Zwangspause, in der komplett auf digitale Trainingsformate umgestellt wurde, findet aktuell wieder die erste Live-Tour statt.

„Digitale Trainingsformate haben sich nach anfänglicher Skepsis etabliert. Allerdings fehlt digital der direkte Kontakt, der konkrete Austausch und die persönliche Kommunikation mit den Teilnehmern und vor allem das Duften, Riechen und das gemeinsame Testen und Ausprobieren“, so Rainer Weissenberger, Coty Senior Manager Training, und Jeanette Babilon, Coty Senior Trainer.

Gerade das ist aber essenziell! Das bestätigten auch die vielen TeilnehmerInnen an den Live-Events in Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg. Das Event aus Hamburg konnte auch per Live-Stream an den Bildschirmen zuhause verfolgt werden. Über 3000 Coty-Fans aus Parfümerien in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollten sich das nicht entgehen lassen.

Sie alle erlebten die Duftwelten der Marken Gucci, Hugo Boss, Burberry und Chloé mit Ausblick auf die großen Parfum-Neuheiten im Herbst 2023. Zudem gab es ein mitreißendes Unterhaltungsprogramm sowie viele interaktive Gelegenheiten zum Mitspielen, Mitraten und Gewinnen!

Die Fotos zeigen Impressionen aus der Location Classic Remise in Düsseldorf. www.CotyLuxuryExperts.com