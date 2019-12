Mit Verwaltungssitz in Herne ist die Parfümerie Pieper inzwischen an über 150 Standorten in NRW, Niedersachsen, Hamburg und Bremen vertreten. Neben den Expansionsplänen stehen auch immer wieder Umbauten und Modernisierungen der bestehenden Filialen an. Passend zum Start des Weihnachtsgeschäftes eröffnete die Parfümerie Pieper am 05. Dezember in der Schildergasse in Köln einen Concept-Store für einen begrenzten Zeitraum. Hier werden die Kunden von einem 6-köpfigen Team unter der Leitung von Frau Gäbelein auf rund 220 qm Verkaufsfläche empfangen. Die Kölner 1A-Ecklage direkt am Neumarkt bietet Raum für ein stilistisch anderes Storedesign, als man es bislang von Pieper kannte. Im Gegensatz zu den bisherigen Filialen, besticht Pieper in der neuen Filiale mit vielen Holzelementen, Industrial Style sowie gemütlichen Lounge-Bereichen.

Das breite Sortiment bietet begehrte Marken wie Lethal Cosmetics, Zarkoperfume, Carven, diverse Korean Beauty Marken und viele mehr. Eine Besonderheit ist die 100% ökologische Nischenmarke 100BON. Neben tollen Eröffnungsangeboten erwartet die Kunden ein freundliches Team, das herzlichst zur Erkundungstour einlädt.



Pieper hat in Köln vier weitere Parfümerien: Opernpassagen, Hohenzollern, Rodenkirchen sowie im Rhein-Center in Weiden.