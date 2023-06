23 ausgezeichnete Spa‐ und Wellnesshotels – SPA Star Special Award an Spa & Resort Bachmair Weissach, Rottach‐Egern

Rottach‐Egern, 27.06.2023 – Die besten Wellness‐ und Spa‐Hotels 2023 sind gekürt! Bereits zum 8. Mal fand die Verleihung der SPA Star Awards statt, vergeben vom Verlag redspa media. Die Gäste feierten in einer außergewöhnlichen Location: der Erlebniswelt des Tegernsee Phantastisch. Ausgezeichnet wurden 23 herausragende Hotels in sieben verschiedenen Kategorien für herausragende Leistungen und Konzepte. Den SPA Star Special Award nahm Korbinian Kohler, Hotelier des Jahres, entgegen. Neu: der Publikumspreis, gewählt von den Leserinnen und Lesern des Magazins SPA inside.

Ausgezeichnet wurden sie von einem renommierten Jury‐Team in sieben Kategorien: Newcomer, City Spa, Green Konzept, Spa Konzept, Gesundheits‐Konzept, Spa Team und SPA Star plus sowie der Special Award. Schon allein die Nominierung war ein Gewinn. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen wurden jeweils drei Hotels der Spitzenklasse nominiert. Die zehnköpfige Jury aus Reisejournalisten, Travel‐Influencern, Beauty‐ und Spa‐Experten wählte dann ihre SPA Stars.

Der SPA Star Special Award ging in diesem Jahr an das Spa & Resort Bachmair Weissach. Dieser Preis läuft „außer Konkurrenz“ und wird von der Jury an ein Hotel verliehen, das sich durch sein außergewöhnliches Konzept hervorhebt. Inhaber Korbinian Kohler, der in diesem Jahr auch als Hotelier des Jahres ausgezeichnet wurde, nahm den Preis begeistert entgegen.

Erstmals in diesem Jahr wurde auch ein Publikumspreis verliehen. Das Wellness‐Reise‐Magazin SPA inside hatte seine Leser und Leserinnen dazu aufgerufen, unter allen eingereichten Bewerbern ihren Liebling zu küren. Weit mehr als 1000 Votings erreichte die Redaktion des Magazins. Gewinner ist das Strandhotel Ostseeblick auf Usedom.

Und das sind die Gewinner und Nominierten:

Newcomer

Gewinner: Quellenhof See Lodge, St. Martin in Passeier, Südtirol/Italien

Außerdem nominiert waren:

City Spa

Gewinnner: Botanic Sanctuary Antwerp, Antwerpen, Belgien

Außerdem nominiert waren:

Green Konzept

Gewinner: Biohotel Rupertus, Leogang, Österreich

Außerdem nominiert waren:

Spa Konzept

Außerdem nominiert waren:

Spa Team

Gewinner: Hotel Hochschober, Turracher Höhe, Österreich

Außerdem nominiert waren:

Gesundheits‐Konzept

Gewinner: BollAnts Spa im Park, Bad Sobernheim, Deutschland

Außerdem nominiert waren:

SPA Star plus

Außerdem nominiert waren:

SPA Star Special Award

Publikumspreis