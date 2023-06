Mäurer & Wirtz und die NOBILIS Group beenden ihre Vertriebspartnerschaft

Nach fünf Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit haben sich der Dufthersteller Mäurer & Wirtz und das Vertriebsunternehmen Nobilis Group GmbH einvernehmlich dazu entschlossen, ihre Partnerschaft auf dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt zu beenden. Der Vertrieb aller Duftmarken von Mäurer & Wirtz erfolgt ab September 2023 auf dem Heimatmarkt sowie in Österreich durch das eigene Team des Duftherstellers. Über einen neuen Distributeur in der Schweiz wird noch entschieden.

Die Nobilis Group hat in dieser Zeit die Distribution der beiden Premiummarken BaldessariniFragrances und 4711 Acqua Colonia in Deutschland und Österreich ausgebaut. In der Schweiz umfasste die vertriebsseitige Zusammenarbeit das gesamte dort erhältliche Portfolio von Mäurer & Wirtz. Entsprechend der strategischen Prioritäten von Mäurer & Wirtz und dem damit einhergehenden verstärkten Fokus auf das Selektivsegment wird der Dufthersteller seine beiden Prestige-Duftmarken in Deutschland und Österreich ab dem 01.09.2023 wieder eigenständig betreuen. Einen neuen Vertriebspartner für die Schweiz wird Mäurer & Wirtz zeitnah bekannt geben, da die Nobilis Group ausschließlich Partnerschaften über die gesamte DACH Region eingeht.

Strategische Entscheidung im Zuge der Unternehmenstransformation

Die Eigenmarke Acqua Colonia hat Mäurer & Wirtz im Jahr 2009 unter der Dachmarke 4711 lanciert, die Duftlizenz BaldessariniFragrances führt das Dufthaus seit dem Jahr 2012. Die beiden Marken wurden zunächst von Mäurer & Wirtz selbst distribuiert. Ab 2018 wurde in Deutschland und Österreich die auf Prestige-Produkte spezialisierte Nobilis Group GmbH mit dem Vertrieb beauftragt. In der Schweiz hat die Bergerat SA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nobilis Group GmbH, seit Januar 2023 die Duftmarken 4711, Baldessarini, Tabac, Betty Barclay und s.Oliver distribuiert.

„Die NOBILIS Group GmbH hat uns erfolgreich dabei unterstützt, unsere Marken in der DACH-Region weiterzuentwickeln. Ich danke Udo Heuser und dem gesamten Team von Nobilis für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren“, sagt Stephan Kemen, Chief Executive Officer von Mäurer & Wirtz. „Wir haben uns in der Zwischenzeit als Unternehmen transformiert und haben unser Portfolio erweitert. Viele neue Marken sind hinzugekommen. Insbesondere das Nischen- und Prestigesegment bauen wir mit Brands wie Les Destinations und hej:pure immer weiter aus. Für uns ist es ein wichtiger nächster Schritt, den Vertrieb sämtlicher Marken auf den Kernmärkten Deutschland und Österreich wieder selbst zu übernehmen. Darüber hinaus befinden wir uns gerade in der Entscheidungsfindung, mit welchem Distributeur wir künftig neue Impulse für den Vertrieb unserer Lifestyle- und Prestigemarken in der Schweiz setzen werden.“

Alles aus einer Hand

Marc Schütz, Chief Sales Officer von Mäurer & Wirtz, hebt hervor: „Mäurer & Wirtz hat sich immer schon dadurch ausgezeichnet, die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb der finalen Konzepte können wir sämtliche Prozesse von unserer Zentrale aus steuern. Wir haben die notwendigen Ressourcen dafür, alle deutschen und österreichischen Kunden optimal zu betreuen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem hochengagierten Team nun auch in Bezug auf Acqua Colonia und BaldessariniFragrances wieder den direkten Kontakt zu den Handelspartnern auf diesen Märkten zu pflegen, um so noch unmittelbarer auf die Inszenierung der Düfte im Handel und den Erfolg der Marken einwirken zu können.“

Erfolgreiche Internationalisierung mittels Partnernetzwerk

In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Distributeuren wurden für die Lifestyle- und Prestigedüfte von 4711 sowie Marken wie BaldessariniFragrances und Les Destinations neue Duftmärkte von Europa über den Mittleren Osten bis nach Asien erschlossen und bestehende Listungen ausgebaut. Die Internationalisierung mittels eines starken Partnernetzwerks gehört zu den Top-Prioritäten der Unternehmensstrategie von Mäurer & Wirtz und wird insofern auch künftig im Fokus stehen. www.m-w.de

