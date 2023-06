NOBILIS Group ist exklusiver Vertriebspartner für Düfte von BRUNELLO CUCINELLI

Die Nobilis Group GmbH wird ab sofort die exklusive Vertriebspartnerschaft für die Düfte der Marke Brunello Cucinelli in Deutschland übernehmen. Brunello Cucinelli ergänzt das Portfolio der Nobilis einmal mehr um eine im Duft- und Fashionbereich renommierte Marke aus dem Hause Euro Italia.

Das Modehaus BrunelloCucinelli mit Sitz in Solomeo/Umbrien (Mittelitalien) ist weltweit für seinen eleganten, raffinierten und zurückhaltenden Stil bekannt. Nun wird die Palette an begehrten Accessoires mit Düften erweitert. Brunello Cucinelli pour Femme und Brunello Cucinelli pourHomme werden am 15.08.2023 auf dem deutschen Markt lanciert. Die italienische Region Umbrien mit ihrer Landschaft, ihren Düften und der traditionellen Kunst und Spiritualität, die in Solomeo zu spüren ist, sind dabei die Inspirationen für diese ersten, luxuriösen Parfumkreationen des Hauses.

Die beiden olfaktorischen Kompositionen unterstreichen das Bestreben des Modehauses BrunelloCucinelli, mit seinen Produkten eine besondere Kultur der Eleganz und Schönheit zu vermitteln, die von einer harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Natur inspiriert ist. Bei der Kreation der beiden Essenzen wurde ein hohes Maß an handwerklichem Können, Respekt und Achtsamkeit gegenüber Inhaltsstoffen und Form angestrebt.

www.nobilis-group.com; www.brunellocucinelli.com