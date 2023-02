baslerbeauty zum Kunden-Favorit gekürt

Der Haar- & Beauty-Onlinehändler ist Testsieger in der Kategorie „Beauty“. Die Auszeichnung des Deutschen Institut für Service-Qualität wird jährlich im Auftrag des Nachrichtensenders ntv an Unternehmen vergeben, die von Verbrauchern und Verbraucherinnen am häufigsten weiterempfohlen werden.

Die Jahresanalyse wird anhand von über 271.000 Kundenmeinungen zu rund 2.600 bewerteten Unternehmen ausgewertet, wobei der alleinige Fokus auf der Weiterempfehlungsbereitschaft liegt. In 53 verschiedenen Kategorien werden jeweils drei Unternehmen ausgezeichnet.

„Wir sind begeistert von dieser besonderen Auszeichnung. Sie ist so echt und authentisch, da sie ausschließlich auf den direkten Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden basiert“, sagt Timo Allert, Geschäftsführer des Familienunternehmens aus Bietigheim-Bissingen.

„Unsere Kundinnen und Kunden empfehlen den baslerbeauty Onlineshop gerne weiter. Dass dies nun durch die Auszeichnung als Kunden-Favorit bekräftigt wird, bestätigt unsere Auffassung, dass wir mit unserem hohen qualitativen Anspruch eines Premium-Onlineshops nach wie vor auf dem besten Weg sind“, betont auch Geschäftsführerkollege Mattias Mußler. www.basler-beauty.de