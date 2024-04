Kimberly Wahry vom Klosterhof Alpine Hideaway & Spa zur besten Hotel Spa-Managerin 2024 gekürt

Der Artemacur Spa im Klosterhof Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain ist für seine top Qualität bekannt. Jetzt wurde Spa-Managerin Kimberly Wahry vom Deutschen Wellness-Verband mit den höchsten Ehren ausgezeichnet: die Experten-Jury kürte sie zur besten Spa Managerin 2024! Unter namhaften Mitbewerbern gewann die 32-jährige Spa-Expertin in der Kategorie „Hotel Spa“ den ersten Platz. Über die Auszeichnung in der Kategorie „Resort Spa“ darf sich Lisa Markl vom Naturhotel Forsthofgut in Leogang freuen.

Das Gesamt-Konzept des Artemacur Spa im Klosterhof beruht auf der ganzheitlichen Symbiose von Wellness und Gesundheit. Hauptaugenmerk liegt u.a. auf den individuellen Fachkenntnissen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung jedes einzelnen Team-Mitglieds.

Seine Exzellenz verdankt der Artemacur Spa aber auch Kimberlys Engagement sowohl für Hotel-Gäste als auch für Day Spa-Besucher. Kimberly etablierte bspw. neben klassischen Massage- & Beauty-Treatments u.a. die orientalischen Hamam-Zeremonien im Hamam-Dampfbad – ein einzigartiges Wellness-Erlebnis. www.klosterhof.de

Der Deutsche Wellness Verband setzt sich seit vielen Jahren für die Anerkennung der Leistung von Spa Manager:innen im gesamten deutschsprachigen Raum ein. Mit seinen Wettbewerben und Awards fördert er zudem die professionelle Entwicklung in der Spa- und Wellnessbranche. Die Auszeichnung mit den jährlichen Spa Manager Awards dient der besonderen Würdigung von Spitzenleistungen in dieser Berufsgruppe. www.wellnessverband.de