Wenn dir soziale Medien als Marke oder Fachgeschäft bisher den Eindruck vermittelt haben, dass die Nutzer dich und deine „Werbung“ dort gar nicht sehen wollen – hier die gute Nachricht: Laut einer aktuellen META-Studie folgt und interagiert vor allem die Generation Z sehr gerne mit Marken und Unternehmen.

Rein werbliche Inhalte werden dich nach wie vor nicht voranbringen. Als Spielregeln in den sozialen Medien gelten: Wichtig sind die Personen, die emotionale Bindung und Zugehörigkeit. Es geht um deinen Kunden, ganz klar – um die Menschen in deinem Unternehmen, euer WARUM. Es geht um Diversität, Haltung und Handlung zu gesellschaftspolitischen Themen und um Nachhaltigkeit in allen Facetten. Gefragt sind Einblicke hinter die Kulissen, bedeutungsvolle Interaktionen, direkter persönlicher Kontakt und Inhalte, die Communities einbinden und die ein Zugehörigkeitsgefühl auslösen, das die Kunden der Generation Z zu mehr als nur loyalen Käufern macht. Dabei unterstützen dich Influencer und Content Creators deiner Nische, tiefere Beziehungen zur Generation Z aufzubauen. Denn neben Beiträgen von Celebrities, waren die Empfehlungen von Influencern* und Content Creators** schon für 79 Prozent der Befragten Inspiration für einen Einkauf. Zudem sind sie loyaler und zufriedener mit Marken, Dienstleistungen und Produkten, die ihnen von Influencern empfohlen wurden – und 35 Prozent empfehlen selbst Produkte weiter, die sie in Beiträgen ihrer Influencer und Content Creators in den sozialen Medien entdeckt haben. Am besten nutzt du diese Kooperationen für dich, wenn du auch hier auf Authentizität und Diversität deiner Partner achtest.

Binde deine Fans in die Erstellung von Inhalten ein, biete zeitnahe, persönliche Kommunikation über die sozialen Medien und schaffe interaktive Beiträge, wie beispielsweise ein Produktempfeh-lungs-Quiz, Umfragen oder Fragen und Antworten live. Personalisierte Omni- Channel-Shopping-Erlebnisse und außergewöhnliche Online- oder Vor-Ort- Events für deine Community runden dein einzigartiges Angebot ab.

Als Fachgeschäft lohnt sich der Blick auf das Community-Management der Marken, die bei dir erhältlich sind. Starke Geschichten und wiedererkennbare Persönlichkeiten machen auch dir den Verkauf leichter. Sieh dich in dieser Hinsicht in der Rolle des Content Creators, der Inhalte basierend auf Marken, Dienstleistungen und Produk-ten für seine eigene Community erstellt. Achte dabei darauf, dass die Marken und Produkte mit ihrer Geschichte, Herstellung, Vision und Kommunikation gut zu deinem Unternehmen passen und kuratiere so eine Auswahl, die auf die Interessen und Werte deiner Kunden zugeschnitten ist.

Jessica Hilberath

Praxistipps von Jessica Hilberath:

Biete Einblicke hinter die Kulissen deines Geschäftes.

Zeige, was ihr mit Leidenschaft macht und wie ihr es macht.

Lass die Menschen in deinem Unternehmen zu Wort kommen. Klar, dass die Pflege-Expertin ihre Empfehlungen präsentiert, die Duft- Spezialistin ihre Favoriten zeigt.

Interaktive Beiträge wie Umfragen kommen immer gut an.

*Influencer sind zumeist Einzelpersonen, die in den sozialen Medien über ihre Persönlichkeit

und/oder ein bestimmtes Thema eine Community aufgebaut haben.

**Content Creators (wie Katja von @yogaleveka, Foto oben) erstellen Beiträge verschiedenster Art und stellen dabei nicht unbedingt ihre eigene Person in den Mittelpunkt.