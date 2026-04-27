Ein Angebot von www.redspa.de

Dienstag, 28. April 2026
StartAdvertorial
AdvertorialINSIDE beautycharming brands

Minimalismus mit Charakter

Von INSIDE beauty
0
0

www.laffertys.de

Vorheriger Artikel
Familie Konckier übernimmt die Parfümerie Pieper

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

Familie Konckier übernimmt die Parfümerie Pieper

Die Parfümerie Pieper hat einen starken Partner für ihre Zukunft gefunden. Die renommierte französische Unternehmerfamilie Konckier (Groupe Bogart) wird das traditionsreiche Unternehmen aus Bochum...

Die Fragrance Foundation Deutschland wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung in Wiesbaden wurde der Vorstand der Fragrance Foundation Deutschland für weitere zwei Jahre bis 2028 im Amt bestätigt. Damit...

Olfactive Studio & Sensatio Paris

MEMO Paris

www.club-brands.de
Mitarbeitende von Sephora, alle dunkel gekleidet, stehen mit einem Banner vor dem Shop

Sephora eröffnet ersten eigenen Store in München

Mit der Eröffnung seines rund 300 Quadratmeter großen Stores in München am 10. April 2026 hat Sephora die Sendlinger Straße 18 in einen zentralen...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden