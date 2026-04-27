Familie Konckier übernimmt die Parfümerie Pieper

Die Parfümerie Pieper hat einen starken Partner für ihre Zukunft gefunden. Die renommierte französische Unternehmerfamilie Konckier (Groupe Bogart) wird das traditionsreiche Unternehmen aus Bochum übernehmen. Geplant ist der Übergang zum 01.07.2026 mit Kontinuität für Mitarbeitende und Standorte.

Mit der Familie Konckier gewinnt Pieper einen Partner mit mehr als 50 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich Luxuskosmetik und Parfümerie. Der Investor bringt nicht nur finanzielle Unterstützung mit, sondern vor allem fundiertes Branchen-Know-how, operative Expertise und eine langfristige strategische Vision. Diese strategische Vereinbarung sichert die Zukunft der Marke Pieper und legt gleichzeitig den Grundstein für eine moderne und nachhaltige Neupositionierung des Unternehmens.

„Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt. Pieper ist ein etabliertes Unternehmen mit einer soliden Marktposition und einer starken operativen Basis. Wir sind überzeugt, dass unsere Branchenexpertise, unser langfristiges Engagement und unser Verständnis des deutschen Einzelhandelsmarktes dazu beitragen können, das Geschäft zu stabilisieren und seine weitere Entwicklung voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die Zukunft des Unternehmens auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise zu sichern – im Interesse aller Mitarbeitenden sowie Kunden und Lieferanten“, sagte Jonathan Konckier, Gesellschafter und Geschäftsführer.

Die Familie Konckier wurde bei der Transaktion rechtlich von einem Team unter Federführung von Katharina Gerdes und Michael Busch von der Kanzlei BRL Boege Rohde Luebbehuesen beraten.

Sarah Wolf, Rechtsanwältin der Kanzlei Anchor und Sachwalterin bewertet den eingeschlagenen Weg positiv: „Aus Sicht der Sachwaltung stellt die angestrebte Lösung eine tragfähige Perspektive dar. Der Prozess wurde eng begleitet und die gewählte Struktur entspricht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße und wirtschaftlich sinnvolle Sanierung.“

Neue Führung für den nächsten Abschnitt

Im Rahmen des geplanten Übergangs wird sich die derzeitige Eigentümerfamilie aus der operativen Geschäftsführung zurückziehen. Die künftige Führung wird einem erfahrenen Managementteam anvertraut. Johanna Schlurmann, erfolgreiche Geschäftsleiterin der Parfümerie H.C. GmbH & Co. KG, die ebenfalls im Besitz der Familie Konckier ist, wird künftig beide Aufgabenbereiche leiten, um Synergien zu erschließen und die Transformation von Pieper voranzutreiben.

„Pieper ist mehr als ein Unternehmen – es ist ein traditionsreiches Geschäft mit echtem Erbe, Herz und Identität. Wir glauben fest an die Zukunft dieser Marke und vor allem an die Mitarbeitenden, die sie jeden Tag mit Leben füllen“, so Johanna Schlurmann. „Unser Ziel ist klar: so viele Standorte und Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und gemeinsam einen stabilen und nachhaltigen Weg in die Zukunft zu gestalten.“

Für die Familie Pieper ist dieser Schritt von besonderer Bedeutung. „Dieser Schritt fällt uns nicht leicht. Mit der Vereinbarung mit der Familie Konckier haben wir eine starke und zukunftsweisende Lösung realisiert, die den Fortbestand des Unternehmens ermöglicht und den Mitarbeitenden eine Perspektive bietet“, stellt Oliver Pieper heraus.

Fokus auf Stabilität, Modernisierung und Wachstum

Die Übernahme bietet die Chance, die Marktposition von Pieper nachhaltig zu stärken. Geplant sind die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Filialnetzes und ein weiterer Ausbau des Online-Geschäfts. Die vertrauenswürdige Marke Pieper wird weiterhin im Mittelpunkt der Unternehmensidentität und des Kundenversprechens stehen.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

www.pieper.de; www.hc-parfümerie.de