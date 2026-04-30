Kuratierte Erlebnis-Destination in Berlin

Mit dem neuen BEAUTY STUDIO erweitert das KaDeWe die Beautyfläche auf der 3. Etage sowohl konzeptuell als auch räumlich. Mit der Eröffnung am 08. Mai 2026 wird es zu einer neuen, kuratierten Erlebnis-Destination rund um das Thema Beauty in Berlin.

Der Bereich hat sich seit seiner Eröffnung im Januar 2025 als Geheimtipp für Beauty-Fans etabliert und vereint nun im „Beauty Studio“ auf insgesamt 1500 qm etwa 90 etablierte und progressive Beauty-Brands und -Partner. Mit dabei: Niche Beauty, die Onlineplattform für ausgewählte Luxuskosmetik, mit der ersten eigenen Store-Fläche in einem stationären Department Store.

Auf einer Fläche von rund 70 qm bietet das Unternehmen ein kuratiertes Sortiment aus Bestseller-Produkten, Neuentdeckungen und Exklusiv-Marken an. Mit dem K-Beauty House wird der Korean Beauty eine spezialisierte Fläche gewidmet, die koreanische Markenpartner vereint.

„Ganz im Sinne der Schönheit laden wir unsere Gäste ein, sich selbst Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken“, sagt Sandra Swiderski, General Managerin im KaDeWe.

Concierge Service, Treatment-Menü und Masterclasses

Neu ist der persönliche Concierge Service, der Gäste individuell zu Beauty-Produkten berät, Skincare-Analysen durchführt und unterstützt bei der Auswahl und Terminbuchung von Behandlungen vor Ort oder Online. Die Ganzheitlichkeit von Wellness, Erlebnis und Lifestyle steht im „Beauty Studio“ im Vordergrund. Das umfassende Treatment-Menu beinhaltet Wellbeing-Anwendungen und Behandlungen um Make-up-Beratung, Touch-ups sowie Hair-Styling und Skincare-Analysen, neben Kosmetik- und Gesichtsbehandlungen, Hair-Care und -Styling, Nagelpflege, Brow & Lash Care sowie Cosmetic Dentistry (Dental Spa). Beauty-Masterclasses bieten Gästen die Möglichkeit, tiefer in spezielle Beauty-Themen einzutauchen und Neues zu lernen. www.kadewe.de