Wechsel in der Geschäftsführung des VKE-Kosmetikverbands und der Fragrance Foundation Deutschland

Zum 01.09.2022 übernimmt Andreas Fuhlisch die Geschäftsführung des Verbands der Vertriebsfirmen kosmetischer Erzeugnisse (VKE) sowie der Fragrance Foundation Deutschland.

Seit mehr als 20 Jahren ist Andreas Fuhlisch bereits als Geschäftsführer in der Medien- und Agenturbranche tätig. Durch seine langjährigen Kontakte innerhalb der Kosmetikbranche und seine Leidenschaft für die Themen und die Menschen in diesem besonderen Markt ist Fuhlisch die ideale Besetzung für die Herausforderungen der Zukunft.

Für Markus Grefer, Präsident des VKE und Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland bedeutet die Verpflichtung von Andreas Fuhlisch die logische und konsequente Weiterentwicklung des bereits 2019 eingeschlagenen Weges unter dem Motto #VKE2025. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andreas Fuhlisch einen ausgewiesenen Kommunikations- und Marketingexperten als neuen Geschäftsführer des VKE und der Fragrance Foundation gewinnen konnten. Bereits in den letzten Jahren hat er den VKE und die Fragrance Foundation in unterschiedlichen Funktionen unterstützt, zuletzt als Sprecher des Medienbeirates der Fragrance Foundation.“

„Andreas Fuhlisch kommt von Mediaplus, wo er die letzten acht Jahre Managing Partner der Mediaplus Hamburg und Gesellschafter der Mediaplus Berlin war. In seinen vorherigen Stationen hat Fuhlisch als Sprecher der Geschäftsführung von RMS Radio Marketing Service und als langjähriger Geschäftsleiter der Print- und Digitalvermarktung der Bauer Media Group als einer der führenden Köpfe in der Medienvermarktung in Deutschland die Branche geprägt“, so Grefer und Heuser in ihren Statements.

Andreas Fuhlisch blickt motiviert auf die neue Aufgabe:

„Ich freue mich sehr darauf, zukünftig gemeinsam mit meinem Team und in enger Zusammenarbeit mit den Vorständen des VKE und der Fragrance Foundation und all unseren Mitgliedern und Partnern, die anstehenden Herausforderungen in der selektivenKosmetik anzunehmen und die Chancen der Branche für ein nachhaltiges Wachstum auszubauen. Ich bin davon überzeugt, dass der VKE und die Fragrance Foundation als zentrale Bindeglieder zwischen Industrie, Handel, Medienpartnern, Wissenschaft, Politik und Verbänden, durch ein integriertes Vorgehen die Relevanz für hochwertige Kosmetik und Parfums bei den EndverbraucherInnen weiter steigern können.“

Der langjährige Geschäftsführer der beiden Verbände Martin Ruppmann wird zum Jahresende 2022 ausscheiden und sich zukünftig neuen Herausforderungen widmen.

Unter seiner Führung entwickelten sich die beiden Verbände zu wichtigen Eckpfeilern und gesuchten Ansprechpartnern in der Kosmetikbranche. In den mehr als 15 Jahren seiner hauptverantwortlichen Tätigkeit sind neben der Verbreiterung der verbandlichen Service- und Dienstleistungsangebote und der Stärkung der Verbandsidentität besonders die Verbesserung der Wahrnehmung als auch die spürbare Erweiterung der Kommunikation beider Verbände innerhalb als auch über die Branchengrenzen hinaus zu nennen. Martin Ruppmann war maßgeblicher Ideengeber für den heutigen Deutschen Parfumpreis „DUFTSTARS“ als auch Mitinitiator des Projektes #VKE2025, das für die inhaltliche Neuausrichtung des VKE steht. Seine zuverlässige Geschäftsführungstätigkeit war geprägt durch eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verbandsvorständen sowie den Geschäftsführungen der Mitglieds- und Partnerunternehmen. Die Präsidenten Markus Grefer und Udo Heuser danken Martin Ruppmann für seine mit großem Engagement geleistete, erfolgreiche Tätigkeit für die Branche. www.kosmetikverband.de