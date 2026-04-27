Die Fragrance Foundation Deutschland wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung in Wiesbaden wurde der Vorstand der Fragrance Foundation Deutschland für weitere zwei Jahre bis 2028 im Amt bestätigt. Damit setzt der Verband bewusst auf Kontinuität und eine stabile Weiterentwicklung seiner strategischen Arbeit.

Das Präsidium mit Präsident Udo Heuser, Vizepräsident Johannes Scheer und Schatzmeister Achim Spannagel bleibt unverändert. Ergänzt wird der Vorstand durch Vertreter von Coty, Estée Lauder Companies und E.A. Cosmetics, die bereits zuvor kooptiert waren.

Inhaltlich verfolgt der Vorstand eine klar definierte Agenda:

Im Zentrum stehen die Förderung von Originalität und Authentizität sowie die Stärkung des Markenwerts in der Duftbranche. Ziel ist es, die kreative Leistung hinter Parfums stärker sichtbar zu machen und ein klares Bewusstsein für Differenzierung im Markt zu schaffen.

Darüber hinaus wird die Social-Media-Präsenz der Marke DUFTSTARS strategisch weiterentwickelt, um Inhalte zeitgemäß und wirkungsvoll zu positionieren. Parallel dazu setzt die Fragrance Foundation Deutschland ihre Arbeit fort, Parfum als Kulturgut stärker im gesellschaftlichen Kontext zu verankern.

Auch die Weiterentwicklung der DUFTSTARS bleibt ein zentraler Bestandteil der Verbandsarbeit – als Plattform zur Anerkennung herausragender Leistungen und zur Förderung von Exzellenz in der Branche.

Präsidium/Vorstand 2026 – 2028

Udo Heuser – Nobilis Group – Präsident / Johannes Scheer – Shiseido – Vize-Präsident / Achim Spannagel – L´Oréal Luxe – Schatzmeister. Weitere Vorstandsmitglieder: Angela Basile (E.A. Cosmetics), Sebastian Jeremias (LVMH), Josephine Leuthold (Estée Lauder Companies), Nicole Simons-Mellmann (Chanel), Maria Völkl (Puig), Amanda Widmann (Coty Fragrance)

www.duftstars.de