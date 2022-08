Prestigekosmetik: Green Beauty Week erfolgreich umgesetzt

Gemeinsame Aktionswoche von Industrie, Handel und Medien zum Thema Nachhaltigkeit sorgt für zusätzliche Transparenz beim nachhaltigen Kosmetik- und Duft-Konsum.

Die vom VKE-Kosmetikverband erstmalig organisierte Green Beauty Week Anfang August stand unter dem Motto Gemeinsam für Schönheit mit Verantwortung. Das konzertierte Zusammenwirken von 30 Hersteller-Marken mit 800 Produkten, 7 führenden Handelspartnern und 4 großen Verlagshäusern sorgte bei den beautyaffinen Konsumentinnen und Konsumenten für noch mehr Aufmerksamkeitbeim Thema Nachhaltigkeit. Für 2023 wird zusätzlich zur digitalen Inszenierung eine Erweiterung in Richtung POS in den stationären Parfümerie-Filialen in Erwägung gezogen.

Die Akteure haben während der Green Beauty Week überzeugend dargestellt, wie nachhaltig und zukunftsweisend die Branche, ihre Marken und ihre Partner bereits heute denken.

„Im Frühjahr haben wir mit dem Sustainabilty Beauty Pact die Idee eines branchenweiten Engagements für mehr Verantwortung in der selektiven Kosmetik auf den Weg gebracht.

Ziel der Green Beauty Week im August war es, ein breiteres Bewusstsein zu schaffen, Konsumentinnen und Konsumenten noch besser aufzuklären und zu einem nachhaltigeren Konsum bei Beauty-Produkten anzuregen“, so Thomas Rieder, Geschäftsführer Clarins. „Nach der ersten Green Beauty Week sind wir stolz darauf, dass es uns im Aktionszeitraum gelungen ist, aus dem Bekenntnis im April schon jetzt einen messbaren Beitrag zu schaffen. Denn pro online verkauftem Produkt aus dem Green Beauty Portfolio spenden die Marken je 1 Euro für eine anerkannte Organisation im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes.“

„Mit der Aktionswoche haben wir als Branche viele Tausend Konsumentinnen und Konsumenten erreicht und diese über nachhaltige Produktideen und innovative Sustainability-Ansätze informieren können.

Ein besonderer Dank gilt Händlern und Medien, die dieser Aktion absolute Priorität in der Kommunikation gegeben haben. Wir freuen uns, dass die Idee so gut angenommen wurde und sind ganz sicher, dass 2023 noch mehr Marken und Unternehmen den Sustainability Beauty Pact unterstützen werden“, ergänzt Nicolas Lindner, Co-Geschäftsführer und Mitinhaber Börlind.

Die Green Beauty Week ist Teil des Sustainability Beauty Pact, der im April 2022 ins Leben gerufen wurde. Der VKE-Kosmetikverband hat es sich mit dieser Initiative zum Ziel gesetzt, möglichst viele Hersteller, Handelsunternehmen sowie Lieferanten von Rohstoffen bzw. Vorprodukten zur Teilnahme an Nachhaltigkeitsinitiativen zu motivieren und die Öffentlichkeit über die grüne Mission und die Aktivitäten der Branche zu informieren.

Anlässlich der Verbandstagung VKE-Treff 2022 am 26. September 2022 in Berlin wird nun eine Green Charta für die Branche vorgelegt und von den Unternehmen unterschrieben. Damit verpflichten sich die Unterzeichnenden für ihre Unternehmen zu gemeinsamen Nachhaltigkeitszielen. „Die Green Charta ist erst der Beginn eines längeren Weges zu einer vollends nachhaltigen Branche. Aber an den positiven Reaktionen und Ergebnissen sehen wir sehr deutlich, dass die Branchenpartner ihre Bemühungen für noch mehr Sustainability in den kommenden Jahren weiter intensivieren sollten und sicherlich auch werden“, sagtAnna Blasco Salvat, Vice President Marketing Artdeco. www.greenbeautyweek.com