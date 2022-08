Spätestens seit der Erfolgsserie „Game of Thrones“ ist Dubrovnik weltberühmt. Viele der Szenen aus Westeros spielen in der steinigen, von Türmen durchzogenen Altstadt. Doch nicht nur Filmfans kommen hier auf ihre Kosten: In Dubrovnik lernt man das berühmte Adria-Flair von seiner besten Seite kennen.

Ein Muss etwa ist der Gang hinauf auf die berühmte Stadtmauer – oder ein Ausflug per Schiff zur Insel Lokrum. Der Ausflugsdampfer verkehrt im Halbstundenrhythmus zwischen Hafen und Insel, man sollte sich aber unbedingt vor Ort mehr Zeit einplanen. Alleine die Flora und Fauna des botanischen Gartens mit seinen exotischen Blüten und umherstolzierenden Pfauen lässt einen die Zeit vergessen. Wer vom Umherwandern müde ist, der findet schließlich in einer kleinen Lagune – türkisklares Wasser von Felsen umgeben – eine vielversprechende Abkühlung. Zurück in der Altstadt kann man sich dann ganz dem Faulenzen hingeben. Etwa bei warmer Pinien-Brise mit einem Gläschen heimischen Rotweins in der Hand über den gemütlichen Hafen blicken. Oder sich auf den schattenspendenen Stufen der Blasiuskirche ein Gelato von Peppino’s, der Lieblingseisdiele der Einheimischen, gönnen. Alternativprogramm gewünscht? Am hoteleigenen Strand lässt sich in aller Abgeschiedenheit vom Touristenrummel am Sommerteint arbeiten. Oder bei fangfrischem Fisch im „Miramare“-Restaurant den weißen Segeln am Horizont hinterher blicken.