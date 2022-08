Wechsel in der Geschäftsleitung bei Lancôme

Dr. Hagen Wülferth hat am 1. April die Geschäftsleitung Lancôme in Österreich und Deutschland von Caroline Lamprecht übernommen, die ins Headquarter nach Paris wechselte. Wülferth war zuvor sehr erfolgreich als Chief Digital & Marketing Officer von L’Oréal in China und Nordasien tätig. „Ich bin überzeugt, dass Dr. Hagen Wülferth die Marke Lancôme in Österreich und Deutschland erfolgreich weiterentwickeln wird“, so Isabel Neudeck, Managing Director L‘Oréal Luxe. www.lancome.de