Aus dem Winterschlaf erwachen

Me-Time, das ist Zeit, die man ganz bewusst für sich nimmt. Vor allem in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich Gutes zu tun und auf sich zu achten.

So wunderschön der Winterzauber auch ist – er bringt Kälte, Dunkelheit und Trägheit mit sich. Wie die Natur, die uns umgibt, so fühlen wir uns auch – müde, schlapp und antriebslos. Gerade jetzt, wenn es draußen kalt, rau und grau ist, brauchen wir im Inneren entgegengesetzte Eigenschaften, um unser individuelles Gleichgewicht auf allen Ebenen zu stärken. Hierzu steht uns das uralte Ayurvedische Wissen zur Seite mit dem Konzept der Eigenschaften: Gleiches vermehrt Gleiches und Gegenätze balancieren sich aus. 3 Tipps Lassen Sie uns eine kleine Tages-Journey starten mit drei Tipps für spürbar mehr Kraft, Motivation und Wohlfühlfaktor im Alltag.

Für den Starter-Kick am Morgen

Es gibt kaum etwas Besseres, um in den Tag zu starten, als ein großes Glas warmes Wasser. Wahlweise mit Zitrone, Limette oder auch als „Lemon-GingerHoney“-Wasser. Der Fokus liegt auf den warmen Qualitäten der reinen Flüssigkeit. Das warme Wasser gleicht die in der Nacht herrschende Trockenheit aus und lässt den gesamten Organismus sanft erwachen.

Bring Farbe auf den Teller

Die Sonne lässt sich nur selten und wenn überhaupt nur für Momente blicken. Bringen wir daher Farbe, Leichtigkeit und Frische auf den Tisch. „Essen nach den Farben des Regenbogens“ heißt das Motto. Als Gemüse sticht der Kürbis mit seinen leuchtend orange-gelb-roten Tönen, auch liebevoll „innere Sonne“ genannt, hervor. Kürbis wird im Ayurveda für seine nährenden und zugleich leichten Eigenschaften hoch gelobt. Er balanciert das stressbedingte Ungleichgewicht in der kalten Jahreszeit besonders gut aus. Das runde Naturwunder ist reich an Fasern, Stärke und enthält jede Menge Nährstoffe, die wir gerade jetzt brauchen. Für die bessere Konzentration am Nachmittag empfehle ich einen leckeren Drei-Kräuter-Tee. Die verdauungsfördernden Qualitäten lassen uns fokussierter und motivierter in die zweite Tageshälfte starten. Die Trinkkur aus (jeweils einem Teelöffel) Kreuzkümmel-, Fenchel- und Koriandersamen für zehn Minuten köcheln lassen. Für die besonders Schnellen unter uns reicht auch der Wasserkocher. Aufbrühen, Tee in die Thermoskanne und fertig.



Entspannung am Abend mit Goldener Milch

Nach einem anstrengenden Arbeitstag mit Zoom-Meetings und Telefonaten brauchen wir abends vor allem Ruhe und Entspannung. Kurkuma Latte ist der altbekannte, sehr beliebte Klassiker im Ayurveda. Sie hilft dabei, den Tag harmonischer ausklingen zu lassen. Klar, dass in den alten Schriften von Kuhmilch die Rede ist. Wer jedoch darauf verzichten möchte, kann sie auch durch Pflanzenmilch, vorrangig Mandelmilch, ersetzen. Mit Kurkumapulver, zwei bis drei Safranfäden, einer Prise Kardamom oder etwas dunklem Honig schmeckt es fantastisch. Kurkuma-Wurzel enthält ätherische Öle und den Wirkstoff Curcumin, der entzündungshemmend und antioxidativ wirkt. Mein „Mental Balance“-Tipp lautet: Mach es dir gemütlich, umgeben von einem Lavendel-Duft, mit Kurkuma Latte in der Hand und entspannter Musik im Ohr, und „feiere“ die positiven Ereignisse des Tages.