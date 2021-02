Die herrliche Ruhe auf der Kauai sogenannten Garteninsel ist wahrer Balsam für die Seele. Unzählige Grünschattierungen, das tiefblaue Meer und die spektakuläre Na-Pali-Küste ziehen Urlauber vom ersten Blick an in den Bann. Die Natur hat auf diesem knapp 1500 Quadratkilometer großen Eiland ein Meisterwerk geschaffen, das an Intensität kaum zu übertreffen ist: Auf 53 Kilometern Länge und 40 Kilometern Breite kreieren Berge, Flüsse und Wasserfälle eine atemberaubende Landschaft. Kauai ist mit mehr als sechs Millionen Jahren die älteste aller hawaiianischen Inseln. Nur etwa ein Fünftel davon lässt sich mit dem Auto befahren. Allerdings erleben Reisende Kauai mit dem Helikopter, im Boot oder auf eindrucksvollen Wanderwegen ohnehin viel intensiver. Die herrliche Vegetation ist übrigens nicht nur auf das Klima, sondern auch auf die Erosion von Vulkangestein zurückzuführen. So ist der rund 1570 Meter hohe Schildvulkan „Wai‘ale‘ale“, der Kauai einst bildete, einer der Hauptgründe für das üppige Grün der Insel. Hier regnen sich die Wolken regelmäßig ab, wodurch sich das Wetter fast stündlich ändern kann. Aber wie sagen die Hawaiianer so schön: No Rain, no Rainbow! Wenn kein Regen kommt, gibt es auch keinen Regenbogen. Egal, wie viel Zeit Sie auf der Insel haben: Keinesfalls sollten Sie sich die NaPali-Küste und den beeindruckenden Waimea Canyon entgehen lassen.

Unsere Hotel-Tipps für Kauai

Grand Hyatt: Relaxen in Harmonie

Im Rücken die üppigen Berge, vor der Nase die blaue See. Und mittendrin lässt es sich ganz herrlich entspannen – mit eindrucksvollen Aussichten im Strandresort Grand Hyatt auf Kauai. Es liegt am weißen Sandstrand von Poipu, ganz im Süden der Insel. Und bietet Urlaubern reichlich Platz: Mehr als 600 Zimmer gibt es, ganz im hawaiianischen Stil und komfortabel ausgestattet. Auch sonst dreht sich vieles um Traditionen. Wer mag, nimmt am Festmahl Luau teil – neben üppigen Menüs machen Musik und kulturelle Darbietungen den Abend zu einem Erlebnis. Um Kalorien abzutrainieren, stehen die Türen im Fitnesscenter rund um die Uhr offen. Im Anara Spa wird auf traditionelle Heilbräuche gesetzt. Mit Massagen und Ritualen soll „Lokahi“ inspiriert werden – die Harmonie von Körper und Geist. Das verspricht Harmonie für den ganzen Körper – vor allem aber auch Entspannung. Perfekt im Urlaub also.

www.hyatt.com

Ko’a Kea Hotel: Wohlfühl-Plätzchen am Meer

Aloha zum Sonnenuntergang: Das ist jeden Abend das Motto im Ko’a Kea Hotel & Resort. Das traditionelle Fackel-Ritual (Tiki Torch) beginnt genau dann, wenn die Sonne im pazifischen Ozean versinkt – gemütlich und entspannt bei hawaiianischen Klängen und einem Drink endet so der Tag. Und auch der ist relaxt im Ko’a Kea, das nur einen Steinwurf vom HyattHotel entfernt am Strand von Poipu liegt. Im Spa des Boutique-Hotels gibt es spezielle Angebote gegen Alltagsstress. Herrlich: eine Massage direkt am Strand.

www.meritagecollection.com

Autorin: Nicole Adami

