Beauty Lieferservice

Lieferservice, Beratung am Telefon oder via Face-Time und Drive-in-Service – das sind nur einige Angebote, mit denen Parfümerien auf ihre Services und ihre Kompetenz aufmerksam machen. Per Mailing und Newsletter, über Instagram und Facebook werden Kunden und potenzielle Kunden informiert. Das ist gerade jetzt entscheidend!

Mit einer groß angelegten Kampagne machen die Parfümerien UNIQUE by baslerbeauty und baslerbeauty auf ihre Services aufmerksam. „Unser Beauty Liefer Service wird sehr gut angenommen“, berichtet Annesophie Cleve, Leitung Einkauf & Marketing Parfümerien. Mit Plakaten in den Schaufenstern wird auf den Beauty Liefer Service der Parfümerien aufmerksam gemacht. Eine tolle Idee sind auch die Post-Its an den Fenstern, die auf den Beauty Liefer Service hinweisen. „Die Kunden können sie sich abreißen und mitnehmen.“ Postkarten mit Aufdruck können zur Auslage und als Beilage der Versandkartons genutzt werden.

Auch Gutscheine werden immer gern abgerufen. Das ist direkt über die Homepage möglich. Neu ist die Möglichkeit, dass Interessierte Gutscheine selbst ausdrucken können. Ein Klick auf den QR Code genügt. „Doch wer einen Gutschein lieber schön verpackt direkt an den Beschenkten schicken lassen möchte, kann auch das bei uns anfordern. Ganz individuell, wie es der Kunde wünscht!“

Mehr Infos: https://www.unique-baslerbeauty.de/