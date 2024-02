baslerbeauty-Box: Kosmetik und Geschenke auf Knopfdruck

Seit dem Start erfreut sich die Beauty-Box von baslerbeauty großer Beliebtheit. Hier können ausgewählte Produkte rund um die Uhr erworben werden. Weitere Standorte sind in Planung.

baslerbeauty hat einen innovativen Schritt unternommen, um das Einkaufen von Kosmetikartikeln auf bequeme und direkte Weise zu ermöglichen: Der internationale Anbieter professioneller Haarpflege- und Beautyprodukte aus Bietigheim-Bissingen betreibt seit neustem eine Beauty-Box, an der Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Beautyprodukte unterschiedlicher Kategorien per Knopfdruck erwerben können.



Auf der Suche nach dem richtigen Standort hat baslerbeauty zusammen mit seinen Partnern einen ersten Pop-up-Standort in Bietigheim-Bissingen mit hoher Besucher-Frequenz ausgewählt. Zu finden ist der Automat momentan in der Stuttgarter Straße 150 an der B27. Die neuartige Beauty-Box bietet eine Auswahl von etwa 30 bis 35 Produkten in einer breiten Preisspanne zwischen 5 und 60 Euro an, so dass für jeden Geldbeutel etwas dabei ist.

Aufgrund des positiven Feedbacks plant baslerbeauty, weitere Standorte einzurichten – für ein noch bequemeres und spontanes Beauty-Erlebnis. www.basler-beauty.de