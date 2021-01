Birkholz: Geradezu majestätisch

Birkholz Perfumes setzt auf erlesene Düfte, klares Design und exzellente Beratung. Denn zu den Duft-Kollektionen lassen sich stets interessante Geschichten erzählen. Die Woody Collection, die im Oktober 2019 lanciert wurde, ist die bislang hochwertigste Duftlinie des Unternehmens. Die sechs exklusiven, eleganten Düfte, die mit kostbaren Schätzen der Natur veredelt sind, bringen uns die Geheimnisse des modernen Adels näher.

So spielt das holzig-rauchige „Lady Cannabis“ durchaus rebellisch mit Gegensätzen. Selbstbewusst zeigt sich „Sir Santal“ als aristokratischer Duft rund um kostbares Sandelholz. Anmutig und zurückhaltend setzt sich „Iris N’ Wood“ ladylike in Szene. „Royal Vetiver“ entfaltet stilvoll seine holzig-balsamische Eleganz. Das Ziel des eleganten „Leather N’ Green“ ist es, zu verführen und „Cedar N’ Pepper“ setzt auf die verlockende Kraft von Zedernholz.

Bald ergänzen kleine Größen die 100 ml Flakons. Die Welt des modernen Adels wurde in den außergewöhnlichen Düften der Woody Collection eingefangen. Die sechs Düfte der Linie werden bislang in 100 ml Flakons angeboten. Ab Juli sind alle sechs Düfte zusätzlich in einer 30 ml Größe erhältlich. Sehr praktisch, um seinen Lieblingsduft stets dabei zu haben. Bestens geeignet auch zum Verschenken oder um einen anderen Duft der Woody Collection kennenzulernen.

Manufaktur für individuelle Düfte. Das familiengeführte Unternehmen Birkholz Perfume Manufacture hat sich erlesenen Düften verschrieben. Kostbare Parfumöle bilden die Basis. Das soll man auch an den eleganten Flakons erkennen können. „Wir reisen um die Welt, um uns bei der Zusammenstellung der Noten inspirieren zu lassen“, so Philip Birkholz, der als Parfum-Sommelier die Düfte entwickelt und präsentiert. „Sehr gern stehen wir unseren Kunden als Duftberater bei der Suche nach einem individuellen Duft zur Seite. Sehr gut kommen auch die Duft-Events in unseren Partner-Parfümerien an.“

