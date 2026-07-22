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Am IST-Studieninstitut und der IST-Hochschule können Sie ihre Mitarbeiter gezielt qualifizieren – praxisnah, flexibel und berufsbegleitend.

Ideal für angehende Führungskräfte ist die Weiterbildung „Wellness- und Spamanagement“. Sie vermittelt Know-how in Bereichen wie Spa-Konzeption, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterführung.
Für diejenigen, die berufsbegleitend studieren möchten bieten die Bachelor-Studiengänge „Hotel Management“ sowie „Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie“ den inhaltlichen Schwerpunkt „Wellness- und Spamanagement“.
Für frische Impulse sorgen die Weiterbildungen zum Longevity Coach, Schlafcoach und Atemcoach.

Ihre Vorteile als Arbeitgeber: Sie sichern sich langfristig motivierte Fachkräfte, stärken die Bindung der Mitarbeiter und steigern nachhaltig deren fachliche Kompetenz.
Weiterbildung wird so zu einem entscheidenden Instrument erfolgreicher Personalentwicklung.

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